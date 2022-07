Amas de Casa denuncia faltantes de productos y remarcación

La dirigente social explicó que "directamente los productos no estaban exhibidos para la venta. Esto se pudo notar en tres hipermercados donde fuimos y en mercados mayoristas".

Vera analizó que "era de esperar esta reacción, ocurre cada vez que hay una crisis política, que el dólar se dispara por eso salimos a mirar en diversos lugares cuál es la situación".

Y añadió que "nuestro consejo es no comprar, comprar lo justo y necesario hasta que se estabilice un poco la situación. Hay que denunciar porque no se puede hacer esto".

Según un relevamiento de Tiempo de San Juan, el recambio en el gabinete nacional y los vaivenes políticos de Alberto Fernández en los últimos días intensificaron las preocupaciones del sector comercial e industrial de San Juan. A la inflación se sumó una estampida del dólar blue y los proveedores siguieron varios caminos, pero la tendencia fue darle de baja a las listas de precios. Incluso hubo quienes decidieron no vender o pedir el pago por adelantado de las cuentas corrientes.

Por otro lado, este martes circuló un rumor de que los mercados de Calingasta no habían abierto ayer ni pensaban hacerlo hoy, en virtud de una incertidumbre sobre los precios, lo que fue desmentido a Tiempo de San Juan por el intendente de la comuna, Jorge Castañeda.