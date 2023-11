Principio de acuerdo entre los regantes sanjuaninos e Hidráulica por los cortes urgentes

Las Juntas de Riego se reunieron con las autoridades de Hidráulica. No llegaron a un acuerdo por los días de cortas.

Pero volvieron a enfrentarse con los regantes sanjuaninos que se oponen a guardar agua en los diques y no quieren dejar de regar en estos momentos. Al final, pese a que los informes técnicos aconsejan lo contrario, las autoridades de Hidráulica aceptaron lo decidido por los regantes y no se cortará el agua de riego.

Ocurrió en una reunión del Consejo que empezó a las 11 y se extendio hasta pasadas las 14 en el Departamento de Hidráulica, y a la que fueron invitados los presidentes de Juntas de Riego departamentales. El motivo fue discutir las cortas necesarias para el corriente mes de noviembre, y también avanzar hacia un calendario de cortes extendido, en función del pronóstico, el balance y la disponibilidad de agua.

"Desde la primera reunión de julio quedamos que en octubre se iba a cortar el agua 14 días en los canales. No pudimos convencerlos, y se cortó solo 7 días. El fin de semana pasado quisimos extenderlo aunque sea 3 dias más, tampoco pudimos. Ahora intentamos hacerlo el próximo fin de semana largo, y reuní a las Juntas de Riego para consensuarlo, pero no quisieron y no habrá cortes", dijo Guadalupe López, directora de Hidráulica a Tiempo de San Juan.

La funcionaria explicó que en la reunión presentó todos los argumentos técnicos que indican la imperiosa necesidad de realizar cortes de riego, para evitar que los diques entren en riesgo; pero los regantes impulsaron la elaboración de un acta donde quedó plasmado que se niegan a la medida. "Si el pronóstico no se cumple, se quedan sin agua en diciembre y será peor. Pero ellos venían dispuestos a lo contrario", agregó López. La funcionaria indicó que si bien el Consejo de Hidráulica podría haber impuesto la medida sin consenso, se optó por "no llegar a la guerra".

El Secretario del Agua, Ramiro Cascón; por su parte explicó que vieron la necesidad de definir cortes de riego debido a que el pronóstico hídrico indica que el agua no será suficiente para todos los usos. “Mientras más adelante se tome la decisión, más daño para los cultivos”, dijo.

Por eso las autoridades quisieron definir ahora una parte del cronograma de cortes y que las próximas autoridades definan el resto. “Si no, se les deja todo el calendario de cortes a las nuevas autoridades”, dijo Cascón.

El razonamiento de Hidráulica es que el agua almacenada en los diques es poca, lo que se proyecta que escurrirá el río San Juan con el coeficiente actual alcanza para una cantidad de días, y para llegar con suficiente líquido para todos a octubre de 2024 que inicia otro año hídrico, hay que intercalar cortas.

Actualmente el río San Juan trae un promedio de 30 metros cúbicos por segundo (m3/seg), mientras que se entrega actualmente 37 m3/seg para riego y consumo poblacional de OSSE en la planta Marquesado.

image.png

En Hidráulica han calculado que durante todo el actual ciclo se debe cortar 170 días el agua en los canales de riego agrícola. Las tareas de monda y limpieza de canales insumirán unos 90 días, entre los meses de mayo, junio y julio, donde se corta totalmente la distribución y ahí no hay discusión. Otros 7 días ya se hicieron el pasado mes de octubre en forma acordada, y se sumarán otros 4 días que corresponden a las fiestas de Navidad y Fin de Año. Restan 69 dias por definir, y la intención de las autoridades era cortar 5 días este mes.