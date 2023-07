Preocupación entre odontólogos sanjuaninos por la falta de insumos para atención

En dialogo con Tiempo de San Juan , el presidente del Círculo Odontológico, Jorge Castro, explicó que los aumentos constantes del dólar blue impactó de manera directa, ya que no cuentan con precios de referencia para la compra de insumos. “Cada vez que compramos o vamos a los proveedores tenemos cambio en el valor de los productos y a veces no llegamos a cubrir los montos finales”, remarcó el profesional.

Pero no es el único motivo que los complica. Castro asegura que hay poco stock de los insumos que son fundamentales para trabajar, debido a que los importadores gastaron los dólares que tenían previsto para este año. “En agosto tenemos el Congreso de los 100 años del Círculo, y hay empresas que querían estar presentes en la exposición comercial y al no tener productos para exponer, no van a poder participar”, comentó.

dentista.jpg

El panorama se vuelve más complejo para los profesionales de la salud dental. A la escasez de insumos y los altos costos deben enfrentar otra problemática, y es la falta de acuerdo con las obras sociales para lograr la cobertura que el afiliado merece, pero sin perder en honorarios. Al respecto, Castro dijo: “los aranceles aumentan a cuenta gotas, mientras los costos de vida e inflación aumentan de forma más acelerada, por lo que es imposible que las obras sociales vayan cubriendo el valor de una prestación en general. Algunas escasamente llegan a cubrir el costo y los honorarios quedan relegados”.

Debido a esto, el paciente termina pagando un adicional por cada prestación, porque las obras sociales no cobren la totalidad de las mismas. Esto se debe a que la cobertura no termina siendo del 100%, y el afiliado debe pagar parte de un tratamiento, o un monto extra para la consulta pese a presentar el carnet de la obra social.

INSTITUTO ODONTOLÓGICO.jpg El Instituto Odontológico cuenta con una nueva forma de trabajar

“Estamos pasando una situación bastante compleja, como me imagino muchos sectores, no es solo una problemática de la odontología, sino muchos sectores que para la realización de sus prácticas utilizan insumos importados. Estamos muy preocupados y esperanzados en las próximas elecciones, para que el nuevo gobierno revierta estas situaciones porque así no podemos seguir mucho tiempo más. La verdad que estamos complicados”, finalizó el representante del sector.