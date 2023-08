Precios Justos: por los faltantes salen a controlar las góndolas sanjuaninas

Aceites, azúcar, algunas harinas, entre otros, son algunos de los faltantes de productos en las góndolas que los sanjuaninos vienen advirtiendo en las góndolas, sobre todo desde la suba del dólar y devaluación oficial del peso del 22% que se produjo el pasado 14 de agosto. No solo se produjo una disparada de precios de entre un 20% y 30%, sino que también empezaron a escasear algunas marcas.

Deceso Precios Justos: algunas empresas alimenticias dicen que el acuerdo no se puede cumplir

El Subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez; informó que el cuerpo de inspectores recorrerá las diferentes cadenas nacionales que hay en la provincia, y a quienes incumplan con el convenio se les hará actas de infracción. “Las multas serán fuertes, desde los $ 300 mil pesos” advirtió.

El órgano que depende de la Secretaria de Industria y Comercio ha detectado en los últimos días que no hay suficiente cantidad de productos de precios Justos. “Por ejemplo el azúcar del programa no se encuentra, o alguna harina o aceite”, aseguró el funcionario, quien agregó que no entiende por qué se están demorando tanto en la provisión cuando el convenio ya se cerró la semana pasada.

Los sanjuaninos también han advertido en las últimas semanas lugares vacíos en las góndolas, y poca variedad de marcas, aunque desde el gobierno provincial aseguran que en ningún momento se ha producido desabastecimiento. Ese fenómeno es cuando directamente no se encuentran algún producto.

Pérez dijo que los grandes mayoristas ya se inspeccionaron y que tienen disponibilidad de Precios Justos para los comercios de cercanía, es decir, para los almacenes que compran para revender. A su vez, aseguró en las cadenas provinciales muchos precios son más baratos incluso que los del programa nacional.

gondolas vacías 1.jpeg

Ventas limitadas

Los gerentes de las cadenas consultados manifestaron que cuentan con buen stock de mercadería, pero admitieron que sí tienen limitada la venta en artículos puntuales para poder mantener ese stock y que todos puedan acceder a comprar. Los productos que están limitados generalmente son aceite y azúcar.

En otra de las empresas explicaron respecto al programa de Precios Justos siempre hubo problemas con el abastecimiento de productos justamente porque tienen un precio muy bajo y al proveedor no le conviene vender en cantidad. “Ahora el proveedor está entregando aceite, azúcar, galletas y productos de limpieza, pero en cambio sí tenemos faltantes de muchos productos de almacén y de carnes”, admitió en voz baja uno de los gerentes consultados.

Qué negoció el Gobierno con cada sector

Tras la devaluación, la Secretaría de Comercio tuvo encuentros con las empresas de consumo masivo para atenuar la aceleración de la inflación. Se plantearon incrementos del 5% mensual, por los próximos 90 días, que las empresas rechazan pero que por ahora están acatando -al menos las grandes. Mientras, en los rubros de indumentaria, calzado y electrónica, entre otros, la pauta para agosto alcanza al 12% para luego bajar al 5 o 6% en los meses siguientes. A cambio de estos incrementos por debajo de lo que significa el impacto de la devaluación, el Gobierno promete beneficios fiscales.

Entre ellos, se destacan la eliminación del Impuesto PAIS para las posiciones arancelarias que defina luego Comercio; la eliminación de las retenciones también para los bienes que establezca luego la Secretaría y la prórroga de los vencimientos para el pago de impuestos, entre otros. Con alguno de estos beneficios, las empresas podrían compensar un 6% adicional, según trascendió oficialmente.