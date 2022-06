Por qué repuntó la venta de lotes y departamentos en San Juan

La venta de propiedades no está atravesando su mejor momento pero dentro del sector han notado un leve repunte en algunas operaciones en particular. Son aquellas compras de bienes de menos de 10 millones de pesos. A pesar de no haber circulante de dinero, todos aquellos que cobran herencias o indemnizaciones optan por invertir en la compra de lotes, monoambientes o departamentos de una habitación.