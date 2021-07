En San Juan, 3 de cada 10 inquilinos dicen que pagan alquileres ilegales

Tres de cada diez inquilinos dicen que pagan contratos ilegales en San Juan. Así lo reflejan los resultados de la encuesta realizada durante los últimos 7 días del mes de junio donde se releva el cumplimiento de la ley de alquileres en todo el país, difundida por la Asociación Civil Locatarios San Juan. De la encuesta participaron 1763 inquilinos e inquilinas locales y emergen interesantes datos que dan cuenta de que la mayoría de los incumplimientos posibles en el sector se dan en la medida más alta en San Juan.

"Los contratos de alquiler bajo la nueva ley tienen un plazo mínimo de 3 años, sin embargo aún vemos un alto porcentaje de contratos ilegales por plazos menores", informó el titular de la entidad local, Víctor Bazán. San Juan suma un 29,7% en este ítem, duplicando a Capital Federal que tiene contratos "ilegales" en un 14% según el sondeo, y Provincia de Buenos Aires registra un 13.8%, Santa Fe 19,8% y Córdoba un 9,4%.

En cuanto al incumplimiento de dar factura por el pago del alquiler, San Juan tiene el más alto registro, un 89%. La Provincia de Buenos Aires tiene un 64%, Córdoba un 54%, Capital Federal un 38% y Santa Fe 37%, según la encuesta.

A partir de la ley de alquileres nacional la actualización debe ser anual, sin embargo el incumplimiento en este punto es de un 67,3% en San Juan, más que en Capital Federal que registra un 41%, Provincia de Buenos Aires con un 33.3%, Córdoba con un 33% y Santa Fe con un 20.7%.

Por otro lado, el sondeo da cuenta de que un inquilino sanjuanino destina mucho mayor parte de sus ingresos al pago del alquiler que en otras provincias. En San Juan respondieron que es del 52.2%, mientras que en Córdoba asciende a 46.6%, en Capital Federal es de 45.3% y en la provincia de Buenos Aires es 42.3% y en Santa Fe es del 42%.

Respecto de los datos a nivel nacional, el 47.9% tiene contrato de alquiler por 3 años, y el 36% contrato por dos años debido a que estos últimos fueron firmados antes de la vigencia de la ley de alquileres. El 81.9% respondió que los propietarios no cumplieron con la obligación de registrar el contrato de alquiler en AFIP. En cuanto al abuso e incumplimiento de la ley por parte de las inmobiliarias, el 92.7% cree que las inmobiliarias no cumplen la ley y el 97.1% cree que el Estado no controla su cumplimiento. Por último, el 85.3% respondió que hay que regular el precio de los alquileres.

Brusca subida de los alquileres en San Juan

Este jueves se cumplió un año de la nueva ley de Alquiler en el país y por lo tanto llegó la primera actualización. Desde la Cámara Inmobiliaria y de la Construcción, advirtieron que el aumento a partir del 1 de julio en el precio de los alquileres es del 43%. Así loo expresó días atrás el presidente de la institución, Mauricio Turell, en diálogo con Canal 13 San Juan. “Esto nos ha preocupados porque dentro de los próximos 10 días, el inquilino tiene que pagar este incremento. Un alquiler de $20.000 subió a $28.000 en un año y tenemos dudas de que pueda realizar el pago. No porque tengamos dudas de su capacidad de pago sino por su salario. El porcentaje que aumentó está por debajo de la inflación, pero por arriba del salario de los inquilinos”, analizó.

“Eso nos preocupa y lo criticamos porque si hubiera seguido siendo semestralmente el aumento, cuando el inquilino firmó en julio del 2020, ya sabía cuánto iba a ser el aumento que iba a tener semestralmente. Ahora, en cambio, se entera 9 días antes”, explicó Turell.

En el sector inmobiliario se teme por la caída de contratos. “Tenemos miedo que algunos no puedan afrontar este aumento tan brusco y no puedan pagar. Se van a empezar a constituir en mora o van a pedir la recesión del contrato. No hay alternativa. Nos preocupa, esto es muy nuevo, es un estudio rápido que hemos hecho y ojalá que nos equivoquemos”, sostuvo en el programa Banda Ancha.

Por otro lado, Turell señaló que pese al aumento de los precios, la demanda de alquileres en San Juan es muy alta en relación a la oferta. “Hay gente que no quiere poner el inmueble en alquiler por esta situación. Porque ya está perdiendo casi un 10% el propietario respecto de la inflación y que el mismo Estado está reconociendo. Entonces no le sirve, y dudamos que pueda pasar para el próximo año”, concluyó.