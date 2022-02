Drástica caída de operaciones de alquileres y compraventa en San Juan, por encima de la media nacional

Eran números que los profesionales prefiguraban. Enero presentó una drástica caída de la actividad inmobiliaria en San Juan. Un informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia, al que accedió este medio, indicó que hubo un balance negativo respecto a diciembre del 2021. Los valores superan la media nacional. La compraventa de casas y locales es el área más afectada.

Según el escrito, la institución local, que preside el corredor Pablo Domínguez, hizo un relevamiento de unidades en alquiler destinadas a viviendas y a locales comerciales que pertenecen a las principales inmobiliarias de San Juan. Fueron 1.375 unidades, de las cuales 1.025 pertenecen al primer grupo y 350, al segundo. De acuerdo a lo postulado, no existieron durante el primer mes del 2022 recisiones de contratos. No obstante, un 3% de las casas fueron retiradas al finalizar los 31 días para no ser alquiladas nuevamente en febrero.

Los datos más sensibles son respecto a la tasa de actividad del mercado, que surge de la cantidad de transacciones que se realizan en un mes. El informe reveló una caída del 48% en operaciones de alquiler y del 63% en operaciones de compraventa, de inmuebles que tienen destino de vivienda, respecto de diciembre del año pasado. Hay una considerable diferencia en cuanto a los cifras promedio del país. La Federación Inmobiliaria Argentina (Fira) reflejó una baja del 37% en arriendos. Pero un aumento del 17% de compraventa.

Lo mismo ocurrió con las unidades que tiene fines comerciales en San Juan. En ese rubro, la actividad disminuyó un 45% en alquileres en relación a último mes del 2021. La variación más importante tuvo que ver con la compraventa. Hubo un desplome del 100%. Desde el Colegio explicaron que "la variación negativa en la actividad de compraventa se presenta como muy significativo (el doble), debido a que tiene ínfimos valores por ser el rubro de menos actividad".

Justamente, a contrapelo de lo que sucedió a nivel nacional en ese mismo rubro. El relevamiento de la Fira mostró un aumento de operaciones de alquileres y de compraventa. El primero, del 17%. El segundo, del 100%. El argumento es el mismo que en la provincia, pero a la inversa: "El aumento en la actividad de venta en este rubro se presenta como muy significativo, pero sobre ínfimos valores por ser el rubro de menos actividad inmobiliaria en el país, por lo que, pequeñas variaciones, importan grandes proporciones".

Los sanjuaninos, muy cumplidores

Destino vivienda: de las 1.025 de las unidades, que corresponden al 74,5% sobre el total de unidades alquiladas en el período, destinadas a vivienda; arrojó como resultado global un cumplimiento de pago total de 94%, casi idéntico al resultado del último período de 2021. El 6% restante del total se divide en 4% de cumplimiento parcial y 2% con incumplimiento de pago, todo lo cual indica el bajo nivel de “conflictividad” de contratos de alquiler de ese rubro en el período analizado.

Destino comercial: de las 350 unidades objeto del análisis, que corresponden al 25,5% del total, destinadas a comercios, arrojó como resultado global un cumplimiento total de pago de 96%; un 2% acusó cumplimiento parcial y el 2% restante presentó incumplimiento de pago, casi idéntico al comportamiento de cumplimientos en viviendas.