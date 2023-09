Por la quita del IVA en los alimentos, ¿aumentaron los precios en San Juan?

Tiempo de San Juan consultó a diversas fuentes relacionadas al tema, quienes aseguraron que en primera instancia es muy pronto para ver el impacto de especulaciones en góndola, debido a que se oficializó el lunes, por lo que no han registrado aumentos llamativos.

Si bien el control no corresponde al área, Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor explicó que los inspectores de la repartición se encargan de controlar los valores de Precios Justos, como también la existencia de productos, pero no les corresponde el relevamiento de otros precios. Pese a ello, comentaba que cuando se dispara un valor de manera alarmante, reciben una alerta a nivel nacional, situación que no ha sucedido por el momento. “Si existe remarcación se verá en la inflación”, aseguró Pérez.

Desde la Asociación Amas de Casa del País, su presidenta, Laura Vera, también se expresó al respecto, indicado que, si bien hay diferencia de precios de manera constante, al menos por el momento no han detectado remarcaciones llamativas en productos relacionados con el programa nacional “Compre sin IVA”. Sobre el tema, dijo: “Creemos que es muy pronto. Por ahora no hay nada, pero seguiremos controlando”.

Mientras tanto, desde Cabral Mayorista, uno de sus propietarios, Franco Pelletier, aseguró que al menos en las entregas recientes de mercadería como en el listado de los proveedores no hubo remarcación de precios calculando el 21% del IVA. “Es una devolución que hace el AFIP al consumidor. Al menos en nuestro caso no hemos detectado nada llamativo”, indicó.

En la misma sintonía se expresaron desde la Secretaría de Comercio, a nivel nacional. Por medio de un comunicado aseguraron que no registraron dentro de sus paneles de monitoreo de precios en supermercados ningún tipo de aumento fuera del acuerdo del 5% mensual. “En este sentido, se ha tomado contacto con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) para ratificar que, dentro de sus asociados, tampoco tiene registro de ningún incremento de precios por fuera de los establecidos con el Gobierno", agregó la dependencia que conduce Matías Tombolini.

La polémica con Coto

Algunos usuarios de Twitter comenzaron a publicar y compartir posteos que aseguraban que la cadena nacional de supermercados Coto había aumentado el mismo lunes un 20% de los productos de la canasta básica que forman parte del programa de reintegro del IVA.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsoybortina%2Fstatus%2F1703841749162958921%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1703841749162958921%7Ctwgr%5Eda217ba15e20cf7c922161a6374dbdec88e0a096%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-385561724427026019.ampproject.net%2F2309011827000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Que lindos los de coto aumentando todos los precios de la canasta básica cuando empieza la devolución del iva. No vaya a ser que alguna vez una persona que no sea ellos ahorre 1 mango hijos de puta pic.twitter.com/GEWRmlhOFN — Bort (@soybortina) September 18, 2023

Sin embargo, al tanto de la situación, desde la misma empresa emitieron un comunicado no solo desmintiendo la situación, sino adelantando que tomarán acciones legales contra las personas que difundieron el rumor de aumento de precios.

“En virtud de los falsos trascendidos difundidos en redes sociales en relación al programa de 'Compre sin IVA' donde falsamente se indicó que nuestros precios se incrementaron un 20%, nuestra compañía informa que los precios de los productos en nuestras tiendas no han sido modificados y que estas versiones son totalmente falsas”, señaló parte del comunicado.

Cabe recordar que el programa nacional está vigente desde el lunes de esta semana y se extienden hasta el 31 de diciembre.