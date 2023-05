Pistacheros sanjuaninos, en guerra contra heladerías nacionales

San Juan es la principal productora de pistacho, y suministra el 95% del fruto que se consume en el país, de ahí que los pistacheros sanjuaninos no se quedaron callados ante una llamativa noticia nacional que está circulando desde ayer: que las heladerías no tienen helado de pistacho por culpa del cepo importador. Los principales productores provinciales niegan que haya faltante, por el contrario; dicen que la producción es normal, y que se está abasteciendo a todo el mercado nacional. En cambio, hablan de “avivadas”, o de “excusas” de algunas empresas para justificarse ante los clientes porque el producto que cotiza en dólares se ha encarecido. Además, desde las heladerías locales negaron que este faltando ese sabor para ofrecer a sus clientes.

Esta provincia cuenta con 5.000 hectáreas de pistachos, de la cuales 1.000 están productivas, unas 3.000 hectáreas entrarán en producción en 2 años y otras 1.000 en 4 años. Marcelo Ighani es uno de los principales productores del codiciado fruto, y ante la consulta de Tiempo de San Juan se refirió con dureza a quienes dicen que falta pistacho por las restricciones de importación: “Es la viveza criolla, hay algunos vivos que quieren traer pistacho al país a dólar oficial, para revenderlo acá más caro”, denunció llanamente el empresario, quien agregó que es falso que haya faltantes: “Por supuesto que hay pistacho, San Juan tiene pistacho suficiente para abastecer al país, la producción esta perfecta y tanto yo como mis colegas estamos despachando desde hace dos meses a todo el país normalmente, después de la cosecha de marzo”, aseguró. Ighani es un arquitecto iraní que trajo el cultivo al país a principios de los ’80 y ha desarrollado en la provincia un polo con plantaciones, infraestructura y vivero.

Por su parte, Juan Domingo Bravo, otro pionero de la producción pistachera sanjuanina, dijo que solo faltó a fin de año cuando se acabó la producción de la cosecha anterior, pero que, desde la nueva recolección, hay suficiente oferta de pistacho. Bravo también opina que puede haber alguna especulación al generar este tipo de noticias: “El pistacho es caro y por ahí algunas heladerías también evitan comprarlo, y ponen la excusa de que no hay para no pagar el valor que tiene”, indicó.

En las heladerías locales tampoco falta este particular gusto de helado. Fernando Nieto, propietario de una reconocida cadena artesanal en la provincia, dijo que “no tenemos problemas de provisión de pistachos, y no dependemos de la importación”. Agregó que solo algunos meses atrás se demoró la provisión de frutos secos como nueces y avellanas y algo de pistacho. Nieto sí dijo que si hay faltantes de un insumo que no se produce en Argentina que es el cacao al 100%.

El "oro verde" sanjuanino

San Juan es uno de los lugares privilegiados para el cultivo de pistacho, porque tiene tierras áridas y salinas y no le afecta la escasez de agua como en otras plantaciones. Además, hay una gran demanda mundial con poca oferta, lo que provoca una alta rentabilidad, factores que han impulsado la expansión que viene teniendo el cultivo. El 50% de la producción local se exporta y el 50% queda en mercado interno. Datos oficiales señalan que este fruto seco tiene una demanda en plena expansión a nivel internacional y con un precio estable de 10 dólares por kilo. En el Ministerio de Producción indicaron que cuando la totalidad de hectáreas de la provincia esté en producción, va a significar hasta un 10 % del total de las exportaciones provinciales.