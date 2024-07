Para proveedores de internet de San Juan, la liberación de topes de aumento no va a disparar las tarifas en el sector

Tiempo de San Juan dialogó con Iván Gutiérrez, proveedor de servicio de internet integrante de CASETIC (Cámara Sanjuanina de empresas de tecnología de información y comunicaciones), quien explicó que, si bien es cierto que la mayoría de los insumos que hacen al rubro son dolarizados, y que las tarifas están demasiado atrasadas, no es viable actualizarlas al valor real, porque se traduciría en pérdida de clientes.

“Somos un negocio con una base en dólar, tanto en insumos, equipos, costos. En diciembre del 2023 sufrimos una devaluación del 120%. El precio si bien se ha recuperado, se han registrado aumentos y el servicio ha aumentado muy por debajo de lo que fue la inflación y la devaluación. Es decir que los incremento no se han trasladado a los precios”, puntualizó Gutiérrez.

image.png

La devaluación y la brecha del dólar oficial con los paralelos impacta de manera directa en un sector que viene siendo muy castigado desde hace tiempo. Si bien en época de pandemia hubo una gran demanda debido a que el confinamiento obligó a muchas familias a continuar con sus trabajos y educación por medio de la virtualidad, en los últimos meses viene cayendo la facturación por cliente, lo que impacta en las finanzas de cada empresa.

Por otro lado, Gutiérrez aseguró que, si bien el servicio de internet tanto de empresas locales como globales registra incrementos mensuales, no han sido desmedidos y descarta que lo sean, ya que gran parte de la demanda está concentrada en la clase media, en trabajadores que no han tenido una actualización sobre sus salarios.

Al respecto, el empresario explicó: “Internet es uno de los servicios que por ahí la gente cree que puede lograr alguna gestión y bajarlo, porque hay otros servicios y tarifas que no hay como pelearlas, como negociar, como impuestos o la luz, por ejemplo. Acá, los proveedores locales, analizamos las situaciones y tratamos de hacer lo que se puede, porque nos interesa no perder al cliente”.

image.png

Y agregó: “La resolución del ENACOM no va a impactar en las tarifas. El nuestro es un mercado que no se puede regular. Internet es un servicio universal y se rige por el mercado de oferta- demanda. Desde el 2020 hemos tenido el ingreso de los globales y el mercado tiene tarifas reguladas por la competencia, no porque el Decreto sea impuesto. Este año en general hemos aumentado el servicio de internet de manera gradual durante el semestre, para poder acompañar con los clientes en esta situación que nos ha pegado a todos. Hemos ido haciendo aumentos que nos ayudaron a recuperar una parte de todo lo que hemos perdido, porque es un negocio muy golpeado”.