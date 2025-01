Para evitar que continúe cayendo el consumo, en San Juan no aumentarán la carne

El consumo de carne del 2024 fue el más bajo del siglo XX en la Argentina: fue de 47,7 kilos per cápita, un 9% menos que en el 2023. Debido a esta tendencia y con el objetivo de evitar que continúe cayendo, en San Juan decidieron mantener los precios de la carne hasta nuevo aviso.

El empresario cárnico Antonio Parra habló con Tiempo de San Juan y aseguró que "no cree" que hayas subas significativas este fin de semana, debido a que los precios estuvieron "planchados" en enero. Según indicó, el consumo de carne bajó en el primer mes del año, por lo que al menos que haya aumentos en los cereales, no repercutirá en los carteles de las carnicerías.

A diferencia de cómo se desarrolló la actividad en enero, Parra contó que en diciembre la variación de precios fue bastante mayor, debido a que la demanda aumenta por las fiestas. "Diciembre siempre ha sido un poco más inestable, por los feriados y el movimiento de las fiestas", añadió.

De esta manera, si bien no asegura que la semana próxima no vayan a haber algunos aumentos, Parra indicó que no serían considerables.

Mendoza sí aumentará

A diferencia de San Juan, en Mendoza sí aumentarán los precios de la carne. El precio de algunos cortes, como el asado y la milanesa, subirá entre un 4% y un 5%, según informó José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de la vecina provincia.