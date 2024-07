Para el CEO de BHP, la megafusión minera en San Juan es "un gran aporte a la economía de Argentina para las próximas décadas"

Para el CEO, esta transacción está alineada con la estrategia de BHP de adquirir proyectos de cobre atractivos en etapa temprana. Se realizarán a través de alianzas estratégicas en que las habilidades y experiencia puedan generar desarrollo económico y social de largo plazo.

Henry manifestó que el joint venture con Lundin Mining ofrece el potencial de transformarse en “un gran aporte a la economía de Argentina para las próximas décadas”. Luego, destacó: “Al mismo tiempo, al generar una alianza con Lundin Mining, BHP sigue invirtiendo en el crecimiento del robusto sector minero en Canadá”.

Nación habló sobre la fusión entre BHP y Lundin

Manuel Adorni, el vocero del presidente Javier Milei; aseguró que tras el acuerdo de fusión alcanzado entre la minera más grande del mundo -BHP- y Lundin, para el desarrollo de los proyectos sanjuaninos Josemaría y Filo del Sol, Argentina se convertirá en un fuerte competidor minero. “Que se preparen la minería australiana y la chilena porque con la nueva minería argentina van a tener competencia”, aseguro en la conferencia de este martes.

El funcionario se refirió a la multimillonaria inversión anunciada ayer, de la gigante BHP junto a Lundin para desarrollar dos proyectos en esta provincia y destacó que no hubiera sido posible sin la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, o Régimen para Grandes Inversiones.“Esta empresa no lo hubiese hecho, no hubiera llevado a cabo esta inversión o la decisión de invertir a largo plazo si no hubiese sido por este régimen que le da determinadas garantías y le agrega valor al proyecto”, indicó.

Agregó que el complejo va a estar entre las 10 minas de cobre más grandes del mundo y aseguró que le va a aportar a San Juan cuando produzca a pleno 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales. “Esta es una obra muy importante en un país que no genera empleo desde hace 13, donde hace 10 que su PBI no crece, tiene 8 millones de personas en informalidad y además es el segundo país con más juicios en el CIADI”, indicó.

El vocero calificó a la minería como “una enorme industria exportadora”, que en países como Australia y Chile exporta 300 mil millones y 52 mil millones de dólares respectivamente. En Argentina, que comparte la misma cordillera con Chile las exportaciones de minerales alcanzan apenas los 4.000 mil millones de dólares anuales. “A partir de ahora, esto por supuesto va a cambiar. En la Argentina del presidente Milei las empresas privadas tienen un marco que acompaña su iniciativa, en lugar de ahogarlas con el peso de un estado desmedido”, aseguró.

Por qué se hizo y cómo sigue la megafusión minera en San Juan por Filo del Sol: habló su jefe

Vitaller dijo que hace tiempo se viene buscando un socio estratégico y que haber sellado el acuerdo con la minera de cobre más grande del mundo garantiza en San Juan las cuestiones técnicas de operación y extracción del mineral. El comunicado fue difundido ayer a la noche.

El esquema de asociación que se armó es que cada uno de los socios tienen ahora 50% y 50% en ambos proyectos, separados apenas por 10 kilómetros. “O sea, esta nueva compañía que se va a formar va a ser la dueña de Josemaría y de Filo del Sol”, explicó.

Agregó que “la llegada de este nuevo socio inyecta todo lo que está relacionado con calidad, de ingeniería, de procedimiento. Creemos que esto va a ayudar a llevar para adelante los tiempos, no solo de Josemaría sino también de Filo”.

Vitaller explicó que cuando dos compañías tan grandes se juntan y hacen un acuerdo de este tipo, tiene que ser analizado y aprobado por varios organismos antimonopolio de diferentes países como Canadá, Estados Unidos y Australia, lo que tomará de cuatro a seis meses. “Hoy las dos compañías firmaron el acuerdo, falta que se homologue ante las autoridades. Una vez que eso pase, las compañías inyectan dinero, hay que acelerar y crecer”, explicó.

El directivo dijo que este acuerdo de partes se venía negociando hace tiempo, pero se aceleró tras la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional. Pero que ahora hace falta que se apruebe el esquema a nivel provincial lo más pronto posible. “Vamos a estar acá trabajando y armando la compañía minera más grande de la Argentina y de las más importantes del mundo. Entonces San Juan también tiene que dar esa señal”, opinó.