Nuevo bono de $45.000 de ANSES: cuántos serán los sanjuaninos que lo recibirán

"Los beneficiarios serán personas de 18 a 65 años, que no tengan un trabajo registrado, no sean monotributistas y no perciban planes sociales o algún beneficio otorgado por la administración pública. El estado debe tender una mano para asistir a las familias que no cuentan con los ingresos necesarios", explicó Romero.

Si bien los detalles no están definidos, Sergio Massa adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Además, es importante mantener los datos en Mi ANSES actualizados y contar con una Clave de Seguridad Social válida. Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal a través de Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener clave, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

Si los datos de domicilio y de contacto son erróneos, se podrán modificar mediante la aplicación o llamando a la línea al 130, línea de contacto del organismo, de 8 a 20 hs.