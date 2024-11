¿Milei se va del Mercosur? En San Juan, cuáles son los sectores en máxima alerta y cuánto exportan

El peso del Mercosur

Según INDEC, en el 2023 la provincia exportó al Mercosur poco más de 131,6 millones de dólares, prácticamente un tercio del total de las exportaciones tradicionales (sin el oro). Y según los años, las cosechas y condiciones internacionales de oferta y demanda de productos, llega hasta el 40%.

La jugada del gobierno nacional que evalúa salir del Mercosur si el bloque no lo habilita a trazar alianzas comerciales con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump; generó inquietud en referentes exportadores de San Juan.

Repercusiones

Agroindustria: La exportación de pasas, uvas frescas, aceites de oliva y aceitunas sanjuaninas es muy fuerte para el Mercosur. El presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez; dijo que si bien el Mercosur no ha llegado a funcionar todavía como está diseñado (un tratado de libre comercio cómo Mercado común, porque tiene barreras paraarancelarias), para Argentina es muy importante, y especialmente para San Juan es un mercado principal”.

Pero además agregó que para Brasil, Argentina es un mercado “muy importante”, por lo que “sería muy perjudicial para todos retroceder, como también lo es no avanzar hacia lo que estaba previsto. “Es como estar al medio del río, conviene llegar a la otra orilla”, dijo.

Añadió que también es cierto que los integrantes de este grupo “somos países muy cerrados a los mercados internacionales, y hemos perdido importancia en el comercio mundial. Es necesario transitar un camino de más comercio internacional tanto de exportaciones como de importaciones”.

Autopartes: Sin poder digerir aun la sorpresa del anuncio, Norberto Taranto atinó a deslizar que “sería muy malo para Argentina, creo que destroza el Mercosur”. El empresario que tiene en San Juan la planta de fabricación de juntas, retenes y bulones para autos, cuya producción se exporta bastante a Brasil; consideró que para las empresas del sector “sería probablemente muy malo, ya que están concebidas para el Mercosur”.

Vitivinicultura: Mauricio Colomé, desde la Cámara de Bodegueros de San Juan, indicó que todos los tratados de Comercio Multilaterales son beneficiosos para los países y empresas por la quita de aranceles sobre los productos y bienes exportados. “Es importante que Argentina pueda gestionar la mayor cantidad posible de estos tratados para el futuro. Respecto al Mercosur es positivo ser parte, pero habría que darle un impulso mayor entre los países integrantes”, expresó.

Por su parte, Gustavo Samper, de la Cámara Vitivinícola y vicepresidente de COVIAR, analizó que el impacto en San Juan para la vitivinicultura será solo para vino fraccionado, pasas y uvas en fresco. “A Brasil el mosto no puede pasar y el vino a granel no se permite a menos que vaya en envases de hasta 5 litros”, describió. No obstante, consideró que no cree que la venta de productos sanjuaninos se vaya a detener si se cae el tratado con el Mercosur. “Sí habrá más burocracia aduanera”, indicó.

Productos y destinos

image.png