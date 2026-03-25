El índice de los salarios creció un 2,5% en enero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo periodo, que fue del 2,9%.

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Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación

Esta suba se dio como consecuencia de los incrementos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.

En el desglose de los distintos sectores, el salario del sector privado no registrado fue el único que le ganó a la inflación de enero.

Los datos se desprenden del informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El sector registrado (que junta al privado y al público) aumentó un 2% en el primer mes del 2026, y registra su quinto mes consecutivo por debajo de la inflación (desde septiembre del último año).

Si se separan los sectores registrados, el privado subió 2,1% (0,8 p.p. por debajo de la inflación) mientras que el público lo hizo en 1,8% (1,1 p.p. por debajo de la inflación).__IP__

En la medición interanual, el índice de los salarios se incrementó un 37,7% y quedó 5,3 p.p. por encima del costo de vida (32,4%).

Sector privado registrado: 28,5% interanual.

Sector público: 30% interanual.

Sector privado no registrado: 80,6% interanual.

“Estos valores se ubican por debajo de la inflación interanual de enero, que se situó en torno al 32%, lo que confirma que la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años”, indicó el economista Tomás Amerio.