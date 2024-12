Los empleados judiciales y legislativos de San Juan también tendrían bono navideño y mejora salarial

En este marco, el cortista Lima informó que "el Poder Judicial siempre ha seguido lo que decide el Ejecutivo con los gremios". Advirtió que en este último sector aún no hay acuerdo cerrado porque están en negociaciones, por lo tanto no hay decisión tomada tampoco en el Poder Judicial, pero que definirán en función de lo que acuerde el Ejecutivo con la administración pública provincial.

La cautela del ministro de la Corte de Justicia es porque todavía la paritaria está técnicamente abierta, No obstante, si bien los ministros de Marcelo Orrego extendieron una segunda oferta mejorada a los sindicatos y esperan la respuesta de los afiliados para este 12 de diciembre, ya el Gobierno anunció que es el máximo esfuerzo que puede hacer y se propone liquidar los salarios en base a esta oferta.

Por su parte, el vicegobernador Martín informó que "vamos a dar lo mismo que la provincia. De la misma manera, los mismo montos, el mismo aumento, todo igual que la provincia".

El pago de un bono y de una mejora salarial había sido pedido por sendos gremios, tanto desde la Asociación del Personal Legislativo que conduce Sergio Peralta como desde la Unión de Empleados Judiciales que lidera Sebastián López. El primero dijo semanas atrás que "Somos empleados públicos con un sueldo moderado. Todo lo que venga a paliar la crisis viene bien. Queremos un trato igualitario con el resto de los empleados".

Un dato no menor es que los judiciales y los legislativos no tienen negociación salarial propia, en particular los trabajadores de tribunales lo vienen exigiendo hace años, pues consideran que deben tener su propio ámbito para acordar y no depender de lo que se dicte para la administración pública provincial. Desde la Corte de Justicia no se les ha concedido todavía.

Por otro lado, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dijo que el bono navideño no se pagará a la planta política del Ejecutivo, sí el aumento salarial, acorde a lo que se disponga con los estatales. En cambio, ni Lima si Martín aclararon si esta excepción también la imitarán, por ejemplo para el caso de jueces o diputados.

Achem adelantó que se prevé para los estatales provinciales el pago de las mejoras antes de Año Nuevo: alrededor del 20 de diciembre el aguinaldo,el 24 el bono y el 28 los sueldos calculados por IPC de noviembre. Todo este esquema involucrará alrededor de 500 millones de pesos extra que se inyectarán al circuito económico comercial mediante el consumo.

El pago del bono navideño también se prevé en algunos departamentos para sus empleados municipales, y al menos 4 intendentes lo anunciaron, pero en la mayoría de las comunas esperan que el gobernador Orrego les conceda una ayuda con fondos para poder concretarlo.