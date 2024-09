Las ventas no repuntan en el comercio sanjuanino y se registran bajas en distintos rubros

Mes a mes el comercio sanjuanino registra ventas por debajo de los valores que desea y septiembre no ha sido la excepción. Si bien hay cámaras que aún continúan con el relevamiento entre los comerciantes, el comentario general es que no hubo repunte durante el noveno mes del año.

La caída fue en todos los rubros, aunque en algunos fue más profunda que en otros. Por citar algunos ejemplos, perfumería registra una retracción anual del -30%; farmacias del -20% y textil e indumentaria -10%.

perfumeria higiene shampoo.jpg

Gastón Villordo, a cargo de la cámara que nuclea a los comerciantes de Rawson, sin precisar con números puntuales detalló un panorama similar al brindado por Comerciantes Unidos. “Las ventas vienen en baja, con pocas expectativas a que mejore la situación. La situación económica golpea de lleno al comercio en lo que son alquileres o impuestos. Estamos en el cambio de temporada y para poder hacer frente a eso se necesitan alrededor de 15 millones de pesos, y el comerciante no tiene ese dinero”, indicó.

image.png

Por su parte Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan indicó que se encuentran trabajando en el informe sobre cómo fue la actividad comercial en septiembre, pero a primera vista el Mega Outlet que llevaron a cabo durante la primera quincena habría tenido un impacto positivo. Pese a ello, esperan contar con los datos puntuales antes de adelantar cómo fue el comportamiento de las ventas.

Malabares con tarjetas y liquidaciones al por mayor, las estrategias para comprar y vender

Si bien el sanjuanino promedio busca comprar lo justo y necesario, dentro de ese universo se detectaron diversos comportamientos que definen el perfil de los consumidores.

“Hoy la gente opta por elegir segundas marca, y no ir tanto sobre las primeras líneas. Hay comerciantes que tienen mercadería y deciden venderla en algún tipo de outlet o con descuentos, porque es mercadería que no salió por ser de marca o similar”, comentó Villordo. Esto se debe a los precios. Encontrar locales con precios “populares” sobre prendas que no son de una marca reconocida es cada vez más común no solo en los polos comerciales de San Juan, sino también en los distintos departamentos.

A eso se suma la forma de pago. El efectivo prácticamente ha desparecida en las líneas de caja, y entre los otros medios de pagos hay un importante uso de la tarjeta de crédito. En este sentido se están topando con dos realidades. Por un lado, aquellos sanjuaninos que se encuentran con el cupo justo. “Continúan los rechazos en las compras con tarjetas de crédito por falta de límite”, indican desde Comerciantes Unidos.

image.png

Por el otro lado, el uso de múltiples plásticos para completar el total de la compra. “Las compras grandes las compensan con más de una tarjeta. Eso también se está notando este último tiempo”, indicó Rodríguez.

Para atraer a los compradores los comerciantes cranean diversas estrategias. Descuentos especiales si se abona en efectivo o de contado, liquidaciones extendidas en el tiempo, créditos de la casa son algunas de las estrategias que vienen implementando, con miras al Día de la Madre, donde están puestas todas las expectativas.