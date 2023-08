Las PASO y la suba del dólar paralizaron las entregas al comercio sanjuanino

“Tenemos una venta la semana que viene del Día del Niño que ya se estaba concretando en algunos casos, y no es conveniente en estos momentos subir los precios, pero no sabemos que hacer porque la experiencia nos indica que los aumentos serán muy altos”, dijo Zini. “Tenemos una venta la semana que viene del Día del Niño que ya se estaba concretando en algunos casos, y no es conveniente en estos momentos subir los precios, pero no sabemos que hacer porque la experiencia nos indica que los aumentos serán muy altos”, dijo Zini.

Dino Minozzi, desde la Federación Económica de San Juan; dijo que el problema no solo afecta a las jugueterías, sino también a rubros de maquinarias y todo tipo de productos importados. “Los proveedores solo están entregando si son de suma urgencia, para servicios como minería o salud; pero con remitos abiertos”, aseguró.

Agregó que hay mucha incertidumbre por la suba del dólar esta semana, y por lo que puede pasar después del domingo, y confirmó que “muchas cadenas de suministros han suspendido hasta la semana que viene las entregas”. Ante la cercanía del Día del Niño indicó que “posiblemente haya alguna suba de precio”, pero no cree que se interrumpa la venta en el comercio local debido a la necesidad de liquidez que tienen las pymes.

En la Federación destacaron además que el escenario es complejo por los anuncios de que se implementará un bono para los empleados privados justo después de que se han cerrado las paritarias. “Todas esas cosas no ayudan y generan una incertidumbre en la cadena comercial que paraliza, y eso es lo que ha pasado”.

Mientras tanto la expectativa ganó a los comerciantes, que saben que cuando los importadores mayoristas suspenden entregas significa que luego llegan listas de precios con aumentos fuertes. A eso se suma la devaluación del peso como producto de la suba del dólar oficial que roza los $300. Ahora el Banco Nación lo marca en $295.50.

En igual sentido, Marcelo Quiroga, desde la Cámara de Comerciantes Unidos, coincidió en que los preoveedores dejaron de entregar mercaderia. Sostuvo que el fenómeno impacta al bolsillo de los clientes y al comerciante, que se ve afectado no solo por la caída de ventas, sino por incrementos de costos en alquileres, y otros servicios, que reducen sus márgenes de ganancias.

"Se pierde mucho tiempo y mano de obra del personal cambiando los precios de las vidrieras, ya que debemos cumplir con Defensa al Consumidor", dijo Quiroga.

Desde esta entidad informaron que hubo adelantos de liquidaciones para mover las ventas, pero igual los clientes no aparecieron. "Frente a la falta de mercadería algunos comercios pusieron sobrantes de calzados de verano para vender algo. Las tiendas que venden mayormente calzado importado fueron los más afectados porque aun queriendo incorporar el producto nacional, se encontraron con pocos proveedores", explicaron desde la entidad. Quiroga añadió que les resulta difícil reponer, incluso con los productos nacionales, porque los proveedores dicen que a ellos tampoco les entregan. "En el caso de los importados, ni se piden porque no hay", indicó.

Modalidad de venta

En el comercio comentaron que hasta ahora los proveedores venían vendiendo con pago anticipado, a través de una herramienta que obliga al negocio a vincularse a una entidad bancaria. “Sabemos que eso asfixia en caso de no poder cumplir con el pago y que también afecta la capacidad crediticia, pero es la única forma en que te entregan la mercadería”, lamentó Zini.

Respecto a qué pasará con los precios de los juguetes estos días, la empresaria estimó que ante la necesidad de vender, los precios se ajustaran a las variaciones del dólar blue, “pero estimamos que los aumentos serán mucho más altos porque los costos fijos también están aumentando mensualmente. Este mes hemos tenido suba de los sueldos de los empleados, las tarifas de gas y telefonía, y el alquiler, es difícil de absorber”.