La semana que viene habrá más de 2.000 productos con precios congelados

El ministro de Economía Sergio Massa presentó este viernes el nuevo programa de Precios Justos con más de 1700 productos que congelarán su precio en los próximos 120 días y agradeció a las compañías que participan -industrias y supermercados- y a sus trabajadores. “A las empresas que no participan le decimos que van a perder mercado. Cada una de las responsabilidades que el equipo económico asumió para dar acceso al mercado libre de cambios está el compromiso del Gobierno y de cada uno de los funcionarios de cumplirlo”, manifestó.

“En la cadena de producción es clave que tengamos el apoyo que las empresas asumieron un compromiso que los ciudadanos van a poder fiscalizar. Sabemos que requiere que nuestros trabajadores tengan un mecanismo de trabajo coordinado”, agregó.

“La semana que viene serán 2.000 productos que mantendrán su precios, cuando se termine de cerrar el esquema. En el resto de los 30.000 producen no pueden aumentar más del 4% y hay un compromiso de las cadenas de supermercados y los mayoristas de rechazarle a las empresas que violen el acuerdo las listas de precios. Nos da garantía a todos. Nos da garantía al Estado de recorrer un sendero a la baja. El programa resuelve uno de losproblemas que tenemos en materia inflacionario”, enfatizó.

Por otro lado, destacó que la inflación se baja con una política fiscal ordenada, no financiarse con emisión y acumulación de reservas además del programa de precios. Y anticipó que la semana que viene se trabajará en acuerdos para mantener precios de insumos de cadena productiva.

“Los mejores momento de la Argentina fueron cuando hubo superávit fiscal, comercial, acumulación de reservas, programas de desarrollo con inclusión. Este programa cierra si la gente está adentro. Nosotros podemos hacer un esfuerzo, los empresarios pueden hacer un esfuerzo, nuestros trabajadores hacen un esfuerzo; pero el esfuerzo más grande lo hacen millones de argentinos que esperan un camino que no es magia de bajar la inflación con convicción y con un programa de trabajo”, agregó.

El secretario de Comercio Matías Tombolini destacó que la hoja de ruta es operar sobre las expectativas de inflación. “Precios Justos representa una oportunidad. Tenemos claro garantizar orden en los precios, previsibilidad, abastecimiento, cuidar los dólares y evitar los abusos. Tiene que ver con parte de la identidad de este programa”, manifestó.

Y destacó que las empresas que participen en el programa se garantiza acceso a insumos importados para que no haya quiebre de stock. También advirtió que la decisión de que los aumentos del resto de los productos no supere el 4% mensual tiene que ver con análisis de costos que realizó la Secretaría y que no fue un número “caprichoso”.

Según detalló, la semana próxima habrá 125 empresas dentro del programa de Precios Justos con 1.788 productos. Tombolini adelantó que los productos estarán disponibles en los próximos 7 a 10 días en 2.500 puntos de venta, 18 cadenas de supermercados con mas de 2.200 bocas; 9 cadenas mayoristas (que se incorporan); y 25 cadenas locales con más de 150 comercios.

“Invertir la lógica que había hasta acá. Invitando a cómo las empresas se adapten a las reglas del acuerdo, no que el acuerdo se adapte a las empresas. Sigue siendo una negociación áspera y les agradecemos el esfuerzo a los empresarios para acompañar”, agregó. “El esfuerzo más importante lo hacen los argentinos para llegar a fin de mes”, fue la frase que dijo Massa al secretario durante las charlas.

“Fuimos convocados por el Gobierno. Es un esfuerzo importante el que hacemos para colaborar con el trabajo que se está haciendo desde el Estado para llevar alivio a las casas de los argentinos e impulsar el consumo y el trabajo. Los cnusmidores encontrarán nuestros productos a precios estables en supermercados minoristas y mayoristas. El acuerdo tiene el compromiso de abastecimiento e incrementos no superiores al 4% para el resto de los productos en los próximos cuatro meses”, aseguró Lucas Menoyo, director de la empresa Menoyo. El empresario destacó que el acuerdo se trabajó de forma “integral”.

“No había precios de referencia, había una remarcación permanente y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Una medida que busca recuperar el poder de compra merece nuestro apoyo. Por eso celebramos que este programa apunte a una referencia y una previsibilidad futura. Esperemos que no haya atajos esta vez y que se cumpla. Los trabajadores todos los días hacemos el esfuerzo de producir los alimentos, hubo mejora en el sector y el reparto no fue distributivo”, dijo Héctor Morcillo, titular del sindicato de trabajadores de la alimentación y pidió al sector empresario que cumpla con el programa porque de lo contrario está en riesgo “la estabilidad social”.

Firmaron el acuerdo el ministro de Economía, el secretario de Comercio y los empresarios Alfredo Coto, presidente de supermercados Coto; Walter López, titular de Queruclor; Victor Fera, de Maxiconsumo. Un grupo de intendentes del conurbano, por su parte, firmaron un convenio para fiscalización y control de los precios del programa.

Fuente: Infobae