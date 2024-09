La mirada de empresarios de la construcción sanjuaninos ante el "la obra pública no vuelve más" del Gobierno Nacional

Los empresarios de la construcción en San Juan hablaron sobre los dichos del ministro de Milei de que la obra pública no vuelve.

No se sabe si por resignación o por convencimiento, en San Juan los empresarios de la construcción no se tomaron a pecho las declaraciones Federico Sturzenegger, acerca de que “la obra pública no vuelve más”. Creen que la frase del ministro de Desregulación del Estado apunta a un nicho de obras que derivó en corrupción.