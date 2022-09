La industria de San Juan, pese a la falta de previsibilidad sostiene más de 15.000 empleos directos

Este jueves, la Unión Industrial de San Juan organizó el evento "Sin industria no hay nación" para celebrar el día de la actividad en la provincia. El evento tuvo lugar en el complejo La Superiora, en Rawson. Los empresarios hicieron un panorama de la actualidad del sector. También participaron funcionarios del Gobierno local y referentes de la economía.

No es una novedad, la industria -en general- atraviesa un duro momento, a caballo de la falta de dólares y la escasez de insumos. San Juan no es la excepción. Como parte de la Comisión Nacional de la Unión Industrial Argentina, el sanjuanino Hugo Goransky sindicó a la "falta de previsibilidad" como principal factor problemático. "No hay un plan industrial ni productivo", resaltó.