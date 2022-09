La causa detrás del aumento de despidos en el comercio sanjuanino

Pero, ¿cuál es el motivo detrás de los despidos registrados en la provincia? Moral señala como un factor importante la baja de las ventas, lo que se refleja en el ingreso del local y por supuesto, en la ganancia. Así es que, para ajustar, los empleadores deciden reducir personal. “Hemos notado el impacto de las ventas en la planta de empleados porque varios despidos no han sido reemplazados”, puntualizó la titular del SEC.

Además, comentó que este fenómeno se da en todos los rubros y no uno en particular; pero es algo que preocupa al sindicato, sobre todo porque entre los despidos hay personas mayores de 50 años, que suelen no ser muy atractivos para el ámbito laboral. “Nos ha llamado la atención que entre las personas despedidas hay gente de 50 años o más, que están a nada de jubilarse. Para ese grupo es muy difícil reinsertarse laboralmente y en algunos casos directamente no pueden hacerlo, porque es difícil que los vuelvan a contratar”.

Del grupo de despedidos, Moral señala que un 70% recibe la indemnización, mientras que el resto se encuentra negociando la misma o iniciando acciones judiciales al considerar los despidos de manera injustificada.