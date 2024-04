La boleta del gas explota de cara pero prevén un descuento para 125.000 sanjuaninos

San Juan ingresó a la Ley nacional 27.637 de "zona fría", destinada en un principio para provincias del sur argentino, en junio de 2021. Tras el aval del Congreso nacional, más de cien mil familias de la provincia y cerca de 3,6 millones de argentinos recibieron descuentos del 30 y 50 % en la factura del gas. Esto, por considerar que los usuarios utilizan este servicio con más necesidad donde las temperaturas son más bajas. Hubo una amenaza de Milei de derogarla mediante la Ley Ómnibus pero no se concretó y ahora se espera que no se toque porque no quedó dentro del paquete legislativo que sigue impulsando Nación.

Quien aclaró la situación actual de este beneficio es el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, quien fue uno de los impulsores de la ley en el Congreso. "Se ha dado a conocer este fuerte aumento y luego, junio-julio, viene el otro aumento, va a ser muy fuerte, muy importante. Recordemos que en la ley que no se terminó de sancionar, que se aprobó en mayoría pero tuvo rechazo en el tratamiento del articulado y fue retirado por el propio gobierno, venía justamente la derogación de la ley de zona fría", repasó el legislador este jueves, en diálogo con Radio Sarmiento.

Allende afirmó que interpretan que el descuento seguirá en pie y que hay gestiones al respecto. "Comenzamos a actuar rápidamente con todos los diputados de San Juan y distintos diputados de las provincias de los distintos bloques, logró que se sacara del proyecto de ley. Y en el decreto (DNU) no figura la derogación, estamos esperando ahora que se haga la presentación de esta ley reducida, que aparentemente va a ser reducida la presentación de esta ley, pero que va a tener varios de los artículos que en su momento figuraban. Estamos esperando la presentación, pero leyendo las resoluciones de la Secretaría, hasta el momento esto se puede modificar a través de un decreto de necesidad de urgencia o mediante una ley, no puede ser modificado por una resolución de la Secretaría de Energía o por el ENARGAS de manera directa".

En este marco, sigue vigente la norma. El legislador valoró que "recordemos que el descuento va del 30 al 50%, y si tenemos en cuenta los montos de aumento que se están hablando, que son impresionantes, se va a sentir muchísimo el impacto de la reducción de la tarifa. Así que, bueno, estamos atentos para actuar, como lo venimos haciendo en este momento, en defensa de esta ley que tanto costó poder incluir a estas provincias de beneficio".

Allende destacó que "esto no tiene ningún impacto en la Nación, ya que se financia con un porcentaje que abona cada uno de los usuarios. El gobierno nacional no tiene que sacar un solo peso de las bancas nacionales para poder financiar. Este es un fideicomiso".

¿Cuántos sanjuaninos son beneficiados con la ley de la zona fría? Allende dijo que "son aproximadamente 125.000 usuarios, que fue en su momento, es muy posible que se haya ampliado, porque se ampliaron varios departamentos, pero en su momento era alrededor de 120.000 usuarios. Estamos hablando de casi 400.000 sanjuaninos, y ahí va incluidas las pymes y más".

En el escenario de que resurja la derogación de la zona fría, Allende aclaró que "yo creo que va a ser muy complejo que el Gobierno Nacional pueda tratar de eliminarlo. Primero aclarar que no le cuesta un peso. Además tuvo este fideicomiso, en el 2023, un superávit de casi 25.000 millones de pesos. Es decir que si se pretende eliminar este fideicomiso, a las arcas del Estado Nacional no le suman ni le restan absolutamente nada. Entonces yo creo que va a ser muy difícil, porque recordemos que este fideicomiso comenzó justamente con las provincias del sur, de la Patagonia. Entonces creo que va a ser muy difícil que pueda ser aprobado, pero tenemos que actuar rápidamente en consecuencia. Hay muchas expectativas, porque no se conoce en profundidad, hasta que no se presente cuál va a ser el proyecto que se va a presentar, porque todavía se sigue negociando".

Fuertes aumentos en la boleta del gas

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles los nuevos cuadros tarifarios para el gas natural por redes que consolidan aumentos promedio en las facturas finales de hasta 456% para los usuarios residenciales y que superan el 600% para comercios e industrias. Allí se encuentran contenidos los incrementos en el costo del fluido, la distribución y el transporte.

Sin embargo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) decidió elevar el cargo fijo que pagan los hogares, con saltos que superan el 1.000% en algunos casos, por lo que el piso de las boletas comenzará a ser mucho más alto más allá de lo que se consuma. A eso se sumará desde mayo el comienzo de la aplicación del sistema de indexación mensual y un mayor consumo por las menores temperaturas a medida que se acerca el invierno, según informó Infobae.