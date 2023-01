"Inviable", así definen los especialistas sanjuaninos en economía a la moneda común con Brasil

“Hay que tener las económicas organizadas. En la situación actual de ambos países no es viable, por la situación inflacionaria y el crecimiento económico, ya que no estamos sincronizados”, señaló Aveta, recordando que no es la primera vez que se menciona la intención de crear un tipo de cambio en conjunto.

image.png Luis Aveta, especialista en economía

Hay un antecedente. Fue en el 2019 e incluso tenía nombre, iba a llamarse “peso real”. Dicha iniciativa fue propuesta por las gestiones de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, y si bien hubo algunas reuniones en el medio, todo quedó en una idea. “El tema vuelve al ruedo por una cuestión que siempre se quiso hablar de una hermandad y no entre una enemistad, por una cuestión de demostrar que América Latina se encuentra unida”, remarca Aveta.

Por su parte, Coria Lahoz comentó que el gobierno nacional no se encuentra en las condiciones políticas ni económicas para tomar la decisión de implementar un tipo de cambio único para largo plazo. “Crear una moneda común implica crear un banco central supranacional, que estará por encima de los gobiernos, que es quien tomaría las decisiones de política monetaria. Hoy la economía nacional depende de lo que hace el Banco Central recomprando bonos del Tesoro que están por el piso, algo que es absolutamente ilegal. Eso sin embargo es la base de la política financiera argentina en este momento”, sentenció el especialista local.

image.png Eduardo Coria Lahoz, especialista en economía

Ambos sostienen que se trata de un anuncio vacío para desviar la atención, pero en lo profundo al menos Argentina no está en condiciones de poder avanzar en la creación de la divisa. Incluso compararon la situación con el euro, que es la moneda común que existe en la Unión Europea y que aun así no todos los países la tienen. “Para tener una idea, Europa tiene 27 y solo 17 con la moneda común, todos los demás no cumplen los requisitos, éntrelos que no pueden y no quieren tenerla”, dijo Aveta; mientras que Coria Lahoz recordó que pasaron 25 años para que se implementara el euro. “A nosotros nos puede llevar 250 años”, afirmó.

Pese a las especulaciones, algunos funcionarios tanto de Brasil como de Argentina señalaron en distintas entrevistas que se espera un gran avance sobre el proyecto una vez concretadas las reuniones previstas para la jornada de hoy entre los mandatarios de ambos países. Los pros y los contras se verán durante las negociaciones, pero en torno a lo señalado por los especialistas locales, no hay probabilidades que exista una moneda común entre ambos países sudamericanos.