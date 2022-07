Inmobiliario: pese al pedido de Batakis, en San Juan, por ahora, no lo elevan

En San Juan no evalúan hacerse eco de esa propuesta de Batakis, al menos por el momento. Ni siquiera arriesgó Torrent asegurar que será de aplicación para la aplicación de la ley tributaria anual 2023: "Por ahora no hay nada en ese sentido", afirmó.

Batakis busca migrar el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles a la órbita del ministerio de Economía, que hasta ahora estaba a cargo de la Secretaría de Provincias y Municipios del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Este organismo persigue “determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles del territorio de las provincias adheridas al Consenso Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429″, según dice el decreto de su creación, del 2018.

Este pacto, en lo tributario, fijaba el compromiso del Gobierno Nacional de impulsar una ley consensuada por todas las jurisdicciones pero aún no adhieren Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias. San Juan sí firmó. Lo cierto es que ni la gestión de Mauricio Macri ni la actual lo concretaron.

En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pactado en el mes de marzo de este año, la Argentina se comprometió a establecer la metodología a través del organismo para que en septiembre ya estuvieran todos los inmuebles revaluados. Sin embargo, la falta de legislación de la iniciativa pospuso estos plazos.

Se prevé que la retasación de las propiedades bajo un criterio unificado tenga un impacto en la recaudación de impuestos en las provincias. No obstante no hay certezas, ya que es posible que haya gobernadores que no quieran aumentarle el impuesto a sus votantes para no asumir el costo político. Otro factor es que hay varios distritos que viven más de la coparticipación federal que les llega de la Nación, que de su propia recaudación. Los que tienen valuaciones fiscales elevadas hoy son Provincia de Buenos Aires y CABA.

Otra faceta en la que repercutirá el revalúo es en la base imponible de los contribuyentes de Bienes Personales a nivel nacional, que mejoraría la recaudación federal. En su momento, un documento técnico enviado oficialmente al Congreso especificaba que “los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PBI en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PBI adicional en los próximos años.

(Con información de La Nación)