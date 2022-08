Informe: así cayeron en julio las ventas en los comercios sanjuaninos

Cuatro de los seis rubros relevados redujeron en julio sus ventas interanuales. En la comparación intermensual, las ventas bajaron 6% respecto a junio, y los sectores se retrajeron.

El 7º mes del año estuvo marcado por la incertidumbre sobre el futuro, a corto plazo; problemas de abastecimiento y movimientos atípicos de precios. El Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), contó con la participación de un total de 1.087 comercios minoristas del país. Esta encuesta se realizó entre el 1 y 5 de agosto.

Análisis por rubro

1) Alimentos y Bebidas. Las ventas cayeron 6,2% en la comparación interanual y 9,3% en la intermensual, medidas a precios reales. Los empresarios consultados justifican este comportamiento fundamentalmente por la suba de precios. Además, algunos de ellos comentaron acerca de la problemática de la logística de remarcar precios evaluando costos de reposición dinámicos. Esto genera ineficiencias y aumentos de costos de personal que alimenta la espiral de precios.

2) Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles. Las ventas de este ramo registraron declives de 4,6% en la comparación interanual y de 7,6% intermensual, medidas a precios reales.

3) Calzado y marroquinería. Las ventas en julio disminuyeron 2,5% anual y 6,2% mensual, medidas a precios constantes. Esta caída representa la más importante contabilizada por este sector desde la recuperación económica pos pandemia.

4) Farmacia y perfumería. A diferencia de los rubros anteriores, las ventas en julio crecieron 3,2% interanual, aunque bajaron 4,4% en la comparación mensual. Los negocios consultados destacaron los problemas y demoras que están teniendo para cobrarle a las obras sociales.

5) Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción. Las ventas subieron 4,8% anual en julio (a precios constantes) pero descendieron 2,1% en la comparación mensual (vs junio 2022). Fue uno de los rubros más afectados por la retracción en las entregas de proveedores frente a los saltos en el dólar blue y la expectativa de un shock devaluatorio del tipo de cambio oficial. Los comercios consultados coincidieron en que se vendió dentro de todo bastante bien, con muchos obstáculos y problemas de abastecimiento de mercadería.

6) Textil e indumentaria. Las ventas declinaron 12,7% anual en julio y 4,9% en la comparación mensual. Fue el rubro de mayor retracción y es el tercer mes consecutivo en que caen las ventas. Las tiendas consultadas destacaron que esperan que el cambio de temporada revierta esta tendencia.

sdfsdfsd.jpg Qué pasó en San Juan, según CAME, con las ventas.

Qué pasó en San Juan

En San Juan la caída fue del 5.5 %. Quien se refirió a esta situación fue Marcelo Vargas, delegado de CAME en San Juan: "si bien nos dan números similares a la media nacional, la caída fue mayor debido a una gran caída en el rubro ferreterías (5) que hubo faltantes de entrega de los productos y varios días no hubo precio, lo que llevo a qué no se concretarán ventas. En cuanto a marroquinería, calzados y textiles; también hubo una caída mayor que la nacional , porque no se realizaron las liquidaciones y los outlets de fin de temporada , más la perdida del poder adquisitivo por la alta inflación".

(Fuente: CAME)