Amplió sobre la situación diciendo que "ha habido que financiarse desde otros lugares porque los negocios no pagaban lo suficiente para poder mantenerse y sabemos que la financiación no es barato ni fácil de conseguir en Argentina. Se usa financiación para recuperar stock. entonces la salud económica de las farmacias es bastante compleja y más que otras veces porque afecta lo económico sino lo financiero".

El empresario dijo que en este marco hay riesgo de que cierren algunas farmacias que no soporten estos vaivenes y habló de una preocupante tendencia a la concentración de las farmacias en pocos dueños. "Muchos puntos han sido adquiridos por las propietarios de las redes procurando tener más ventas y volumen para solventar la crisis, ya que estructuras más grandes pueden defender mejor los costos fijos y algunas otras cuestiones que hacen a la estructura de costos. Esto da lugar a las concentraciones y produce deterioro en la atención, cartelización de las empresas que van quedando, entonces también lo vemos como un peligro para el sector y los consumidores", analizó.

Otto dio cuenta del complicado esquema de precios: "Hemos estado a 2 puntos de la inflación es cierto, pero un promedio de 20 mil productos, unos subieron un 48% o 52% y otros el 12%. Ha habido comportamientos dispares y en estas brechas".

Tenemos productos endémicos en San Juan que han sufrido aumentos importantes sobre la inflación", analizó.

No obstante, destacó como positivo que las farmacias de San Juan están mejor que la media nacional debido a las actualizaciones de las cápitas en la forma en que estaban pactadas con la Obra Social Provincia, afirmó.

Acuerdo de precios, "factible" en San Juan

Otto también analizó el acuerdo de precios de medicamentos anunciado por Alberto Fernández y dijo que es viable en San Juan pero que no saben todavía cómo se implementará. "Creo que como está establecido, es factible que se pueda cumplir este programa de precios, siempre y cuando no se genere un fuerte salto devaluatorio", afirmó en radio Estación Claridad.

Los precios de los medicamentos se mantendrán por debajo de la inflación durante 60 días, según anunció el Gobierno Nacional este martes, Para aplicar esta medida, que será monitoreada en conjunto por el ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Comercio Interior, se tomará como línea de base los precios vigentes al 30 de junio de 2022. De esta manera, durante los próximos 60 días todos los medicamentos que se comercializan a través de farmacias, tanto recetados como de venta libre, tendrán un aumento máximo de hasta 1 punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del mes anterior.

También se presentó el programa “Pacientes Cuidados”, por un plazo de sesenta días a partir de la fecha, dirigido a toda la población que no cuenta con obra social o prepaga, que a partir de ahora tendrá descuentos de hasta 35% respecto del precio de venta al público de todos los medicamentos del vademécum de los laboratorios participantes, comercializados en las farmacias adheridas de todo el país, presentando prescripción médica.

"El acuerdo de precios y el descuento para personas que no cuentan con cobertura fue anunciado, pero no sabemos cómo se va a implementar. Creemos que los médicos tendrán un recetario particular, pero lo desconocemos. La resolución establece que los precios volverían al 1 de julio. A esos valores se les aplicaría el índice de inflación de junio, con un punto menos. Así quedaría confirmado el precio hasta el 15 de septiembre. Luego se podrán aplicar los aumentos. Los medicamentos han venido sistemáticamente por arriba de la inflación. Es factible que muchos productos aumenten fuertemente cuando finalice el acuerdo en septiembre", graficó el dirigente sanjuanino.