Expectativa de la UOCRA San Juan para marzo, por la promesa de que se reactiven obras con plata provincial

Según dijo el gremialista, en diálogo con Radio Sarmiento, "la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro donde nos comentó que el tema nacional sí es complicado, no hay muchas perspectivas de obras grandes, y me comentó que hay intención de que haya una reunión con la gente a nivel nacional. Pero me dijo que hay intención del gobierno provincial, del gobernador, a partir de marzo, de lanzar obras de la provincia".

Hay intriga sobre cuáles son esas obras, de hecho se las transmitieron a UOCRA pero Tovares afirmó que se comprometió a que sea el gobernador quien haga los anuncios. No obstante, una de las obras que se viene anticipando desde el Gobierno Provincial que viene con buenas perspectivas es el Túnel de Zonda.

Tovares expresó sobre este proyecto en particular que "creo que sería una prioridad. Desde el año pasado que venimos peleando para que se dé esa obra, que es una obra para nosotros más que importante. Así que, bueno, creo que también estaría dentro de esas obras que puede estar anunciando".

En 2024 la UOCRA denunció cerca de 5.500 trabajadores de la construcción desocupados.

También se espera que se dé la construcción del camino de Josemaría: "me dijo que se estaría definiendo en esta semana, cuando termine febrero, y ya creo que eso, con los comentarios que ellos tienen, para marzo también estaría". Apuntó que hablando con la minera el año pasado les adelantaron que podrían tomar entre 120 y 180 trabajadores.

Por otro lado, en la Ruta 40 Sur los trabajos para convertir en autopista el tramo entre Tres Esquinas y Cochagual (Sarmiento) están empezando a tomar ritmo y desde la UTE a cargo de la obra informaron que esperan tomar hasta 150 obreros este año.

Sobre la construcción de viviendas, Perea no le comentó en particular nada, afirmó el gremialista, pero ya se adelantó oficialmente que para este año el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) busca entregar alrededor de 1.400 viviendas en San Juan.