En un año, construir una casa en San Juan es casi un 100% más caro y su valor se acerca a los $100.000.000

Para construir una casa de 77,10 m2, una familia sanjuanina necesitará $91.060.395,15. En noviembre pasado, arrojó un total de $87.809.576,71 y en diciembre de 2023 fue de $45.973.267,40.

El Circot depende de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y realiza el cálculo del metro cuadrado para una vivienda familiar del tipo FONAVI, de una sola planta y ubicada en un barrio. Los precios además surgen de los datos de empresas constructoras y contemplan el armado y funcionamiento del obrador, mantenimiento de equipos, desgaste de herramientas y pago de servicios, además de los impuestos locales, provinciales y nacionales.

Procrear: San Juan no descarta ir a la Justicia

"La idea es que no queden edificios muertos parados en la provincia", dijo este miércoles, el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, sobre lo que se ha convertido en un tironeo con la gestión de Javier Milei: los 359 techos que contempla el Plan Procrear en tierra sanjuanina, y que una gran parte ya contempla departamentos terminados o muy avanzados que están sin aprovechar. Tras tratativas sin éxito, el funcionario de Marcelo Orrego no descartó que se pueda reclamar vía judicial que se cedan los barrios para que los maneje la provincia. Es decir, terminar de construirlos y adjudicarlos a familias, todo mediante el IPV.

"Estuve la semana pasada y no hay respuesta, no hay nada... Así que ya estamos hablando con el gobernador de directamente hacernos cargo de alguna u otra manera, ya no esperar más, y vamos a ver de qué manera lo vamos a confrontar a este tema del Procrear", dijo Perea. Y consultado sobre si están dispuestos a judicializar el reclamo, ya que no hay éxito con las gestiones por el canal político, el funcionario dijo que sí. Y agregó que "vamos a seguir esperando también, pero sí, en algún momento vamos a ir a reclamar peso por peso lo que se le debe a la provincia".

En San Juan hay dos barrios dentro de Procrear, ubicados en zonas top de la Capital que suman 352 techos para la clase media que nunca se entregaron: La Ramada, detrás de Don Bosco, con 249 unidades, que quedó en un 60% de avance; y La Nave, ubicado a metros del Centro Cívico, con 103 departamentos, que quedó en apenas un 15% de obra.

La preocupación local surgió con la posibilidad de que Milei ponga en venta los barrios dentro programa que quedaron sin terminar en varios puntos del país, medida en análisis del presidente, según publicaron medios nacionales. "Estamos analizando de poderlo construir nosotros, de culminarlo en realidad, y también un poco hablar con las empresas, de las que lo está construyendo, ver de qué manera podemos trabajarlo en conjunto con un esquema público-privado. Por ahí se puede llegar a llegar a un diálogo y poderlo terminar", destacó el ministro.

En este marco, la vía judicial no se descarta, lo que de concretarse pondría las relaciones entre San Juan y Nación, que ya viene tomada con pinzas, en otro nivel, más confrontativo. Por eso no aparece como la opción más probable, sino más bien agotar el diálogo antes. Por ende, los plazos aparecen abiertos. Pero hay mucho interés de la gestión orreguista de que, ante la demanda habitacional de San Juan, poder disponer de estas casas de Procrear, en especial las de La Ramada que están muy avanzadas e implican casi 250 techos.

En el caso de San Juan no se preadjudicaron por sorteo las casas de Procrear que se construyeron en varias provincias, lo que es una ventaja a la hora de que Nación ceda las obras a la gestión local para que maneje a quién darle este beneficio.

¿Qué podría reclamar Orrego en tribunales a Milei? Perea dijo que los barrios están en terrenos provinciales y no se descarta que la provincia, en la gestión de Sergio Uñac, haya puesto algún financiamiento para la operatoria de Procrear. Principalmente dijo el ministro "lo que se había firmado, lo que estaba pactado, eso es lo que se puede llegar a reclamar. La idea es avanzar con fondos provinciales, tanto lo que es Procrear, lo que es vivienda en sí, y dejar la gente contenta, conforme, para que tenga su casa propia".