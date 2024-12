Procrear: San Juan no descarta ir a la Justicia para que Nación le ceda los barrios en zonas top de Capital

"La idea es que no queden edificios muertos parados en la provincia", dijo este miércoles, el ministro de Infraestructura de San Juan , Fernando Perea , sobre lo que se ha convertido en un tironeo con la gestión de Javier Milei : los 359 techos que contempla el Plan Procrear en tierra sanjuanina, y que una gran parte ya contempla departamentos terminados o muy avanzados que están sin aprovechar. Tras tratativas sin éxito, el funcionario de Marcelo Orrego no descartó que se pueda reclamar vía judicial que se cedan los barrios para que los maneje la provincia. Es decir, terminar de construirlos y adjudicarlos a familias, todo mediante el IPV .

"Estuve la semana pasada y no hay respuesta, no hay nada... Así que ya estamos hablando con el gobernador de directamente hacernos cargo de alguna u otra manera, ya no esperar más, y vamos a ver de qué manera lo vamos a confrontar a este tema del Procrear", dijo Perea. Y consultado sobre si están dispuestos a judicializar el reclamo, ya que no hay éxito con las gestiones por el canal político, el funcionario dijo que sí. Y agregó que "vamos a seguir esperando también, pero sí, en algún momento vamos a ir a reclamar peso por peso lo que se le debe a la provincia".