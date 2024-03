En San Juan, la compraventa de inmuebles creció un 25% en el arranque del 2024

Sobre los motivos que movieron la aguja en el mercado, Turell indica que sin duda uno de ellos fue el cambio de gobierno. Incluso analiza que, en cada cambio de gestión, sobre todo de color político, aquellas personas que llevan tiempo ahorrando deciden invertir el dinero en ladrillo; aunque sostiene que no se puede decir que fue el mejor periodo para el sector de los últimos seis años, ya que hubo épocas donde la compraventa tuvo buenos números en la provincia años atrás, precio a la pandemia.

Las operaciones que predominaron fueron departamentos pequeños, de una a dos habitaciones, como también lotes vacíos, listo para construcción. Si bien ambos fueron el promedio de búsqueda de quienes compraron, también se concretaron otro tipo de operaciones.

“El promedio del precio de inversión se ha dado entre los 50 y 60 mil dólares. Bien, se han hecho operaciones de 100 mil, no es para que marque una tendencia”, remarcó Turell.

La oferta de los alquileres continúa en crecimiento

En sintonía a lo que había expresado meses atrás su colega Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Turell remarca que continúa en ascenso la oferta para alquilar inmuebles de uso familiar en la provincia.

Esta situación, que durante el 2023 generó preocupación ya que muchas de las viviendas se habían pasado al sector venta o alquiler comercial, se está revirtiendo, pero lamentablemente no logra cubrir la demanda existente.

“Se sigue sosteniendo la demanda. Lamentablemente sigue siendo alta y para peor los valores de alquiler que pretende la demanda no coinciden con los de la oferta. Entonces eso nos complica mucho, porque obviamente quien toma un alquiler es el asalariado y no tiene muchas veces la posibilidad de ahorro, ni mucho menos de acceder a un crédito hipotecario, porque eso nosotros no tenemos. Entonces estamos hablando de un salario promedio de 400.000 o 500.000 pesos y muchas veces que hay alquileres, según las zonas y las dimensiones que superan esos montos”, reflexionó Turell.

Pese a ello, las miradas del sector, tanto de inquilinos, como propietarios, corredores e inmobiliarias están puestas en el DNU que se está tratando a nivel nacional, donde se encuentra en el medio la Ley de Alquileres, que hoy por hoy se encuentra sin vigencia.