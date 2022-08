En San Juan, 6.372 usuarios pagarán la tarifa eléctrica sin subsidio nacional

Si bien aún continúa abierta la inscripción al formulario RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) en todo el país para no perder el subsidio nacional sobre la tarifa eléctrica, desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) informaron la cantidad de usuarios de San Juan que hicieron la inscripción, como también en qué categoría quedaron.

Nivel 1- “Ingresos Altos”: 6.372 suministros. Se trata de usuarios con ingresos equivalentes o superiores a $389.543 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC)

Nivel 2 – “Ingresos Bajos”: 104.252 suministros. En este grupo los suministros beneficiarios de la Tarifa Social Provincial fueron incorporados automáticamente por el EPRE, haya o no la persona usuaria completado el registro.

Nivel 3 – “Ingresos Medios”: 36.817 suministros. Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen ingresos mensuales totales entre $111.298 y $389.543 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Según informó la Secretaría de Energía de la Nación días atrás, el ahorro estimado por las nuevas tarifas de luz y de gas sería de $47.500 millones para 2022 y $455.000 millones para la base anualizada.

Un dato no menor es que a la fecha en San Juan hay 88.749 usuarios que no han completado la inscripción al formulario RASE; pero aún pueden hacerlo ya que no hay precisiones sobre cuándo entrará en vigencia en las boletas que pagan los usuarios.