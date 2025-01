El riesgo país registró una baja histórica y quebró los 500 puntos por primera vez en casi siete años

Aclaración "Esto no es así", qué hay detrás de la baja del Riesgo País y por qué no lo celebra el Gobierno Nacional

Hay que subrayar que el pago de vencimientos de títulos los Globales -con ley extranjera- y Bonares -con ley argentina- acentúa la caída del índice de riesgo país, pues con las amortizaciones también cae la tasa de retorno implícita en estos activos negociados en el mercado secundario, tanto en la Bolsa porteña como en el exterior. Al disminuir la tasa, cede el riesgo país, que es la brecha de rendimientos respecto de los bonos del Tesoro de los EEUU.

Dados los pagos de esta semana, la expectativa de los agentes también está centrada en la reinversión de esos dólares que vuelven a manos de los inversores, que podrían incrementar la demanda de los bonos soberanos, comprimir la brecha de tasas y ayudar a una baja más rápida del riesgo país.

Maximiliano Donzelli, mánager de Estrategias de Inversión en IOL (Invertir Online), recordó que “el próximo jueves 9 de enero, los bonos soberanos argentinos estarán pagando la primera renta y amortización de 2025. En total se pagarán USD 4.360 millones de los Bonares (AL) y Globales (GD)”.

“Aproximadamente USD 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros USD 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes USD 3.860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. Cerca de USD 1.600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados offshore. Entre cupón y amortización, el AL30 y el GD30 estarán pagando USD 2.350 millones entre el total de sus tenedores, mientras que el segundo vencimiento más importante corresponde a los 2035″, añadió.

El riesgo país mide la brecha entre las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes. Dado que el bono del Tesoro a diez años hoy rinde 4,63% anual en dólares (463 puntos básicos), un riesgo país en 454 puntos implica que un nuevo bono argentino con vencimiento 2035 debería rendir para los inversores en torno a 9,2% anual.

Una diferencia con 2018 es que entonces el Treasury a diez años rendía 3%, por lo tanto el mismo riesgo país argentino de aquel año (exactamente 454 puntos el 23 de mayo de aquel año) significaba que un nuevo bonos argentino de la misma duration debería pagar una tasa de 7,5% anual aproximadamente.

En abril de 2018 -con Luis Caputo como ministro de Finanzas de Macri- el Tesoro colocó un bono a siete años de plazo con una tasa de 5,75% anual. Aquella sería la última emisión de deuda en el mercado antes del acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), al que se arribó debido al endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

Con la llegada al Gobierno del libertario Javier Milei en diciembre del 2023 y la instrumentación de una dura política ortodoxa, centrada en el control fiscal y la disminución de la inflación, el mercado financiero argentino anota máximos históricos en pesos y dólares.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, afirmó que “el mercado comenzó el año 2025 con la misma tónica alcista que en 2024, con el Merval ganando ya más de 10% en dólares en pocas ruedas y superando los máximos de enero 2018 en términos reales -ajustados por inflación de EEUU-. En tanto, el riesgo país siguió comprimiendo y pudo perforar, gracias a la buena performance de los bonos soberanos en dólares, los 500 puntos a la baja, tocando mínimos no vistos desde 2018″.

“Hacia adelante, creemos que hay que ser bien selectivo en estrategias con acciones argentinas, y vemos valor en papeles del sector Oil & Gas y de utilities, remarcando que a este nivel de índice hay que ser cauteloso. En materia de bonos soberanos en dólares, al pagarse ahora los cupones/amortizaciones de enero, consideramos que parte de ese flujo podría reinvertirse en los mismos bonos, profundizando la compresión de riesgo país”, puntualizó Franco.

El economista Gustavo Ber destacó “la vertiginosa escalada de los ADR y los bonos en dólares, con el riesgo país que continúa en modo contracción camino rápidamente hacia los emergentes, lo cual podría habilitar un regreso a los mercados internacionales de crédito y el roll-over de la deuda a futuro”.

El analista Salvador Di Stefano subrayó que “esta conducta del Poder Ejecutivo a la hora de manejar las cuentas públicas nos asegura que no tendremos déficit, no habrá emisión de dinero, que faltaran pesos, sobraran dólares, la inflación, tasa de interés y tasa de devaluación seguirán en descenso. Los tres grandes eventos del año 2025 serán el acuerdo con el FMI, la eliminación del cepo y el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No parece que estos eventos puedan tener una materialización hasta los meses de marzo o abril en el caso del acuerdo con el FMI, y el acuerdo bilateral con Estados Unidos quedaría en el mejor escenario para el segundo semestre del año 2025″.

