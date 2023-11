El empresario porteño que está revolucionando el negocio inmobiliario premium de San Juan

Pablo Daniel Libson (52) admite que llegó a San Juan atraído por la curiosidad que le despertó un gran amigo suyo, Sebastián Gutiérrez Magaldi, que había iniciado el proyecto de un country en Santa Lucia, y le hablaba con vehemencia y amor de la tierra que lo vio nacer. Las charlas se daban en Bariloche, donde vive el escribano sanjuanino, y adonde Libson escapa cuando sus obligaciones se lo permiten. “Me volvió loco, siempre me transmitió su pasión por San Juan”, dijo el empresario.

Edificación no convencional Las nuevas tendencias de construcción en San Juan: livianas, eficientes y modernas, ¿cómo aprovecharlas?

El presidente del grupo Libson, una compañía nacional que talla en rubros diversos como la fabricación de heladeras Neba en Catamarca, material para puntos de venta y de merchandising industrial, y desarrollos inmobiliarios de lujo en Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este, jura que dio un vuelco cuando finalmente vino a San Juan en el 2022. “Cuando ví la provincia y el lugar donde va a ir implantado el country, rodeado de montañas; quedé impactado”, contó. De socio de su amigo primero, y luego a único inversor; solo hubo un paso.

“¿Por qué no en San Juan?, pensó y decidió una inversión de 35 millones de dólares que en forma vertiginosa está dando nacimiento al proyecto inmobiliario L’uva Club de Campo, en la calle Roque Sáenz Peña, en Santa Lucía. Es un country inédito en la provincia. Son casonas de lujo grandes, en terrenos grandes, también habrá torres de edificios, una laguna y hasta un hotel 5 estrellas. “Lógicamente también vemos la posibilidad de desarrollo de un negocio que me apasiona. Es un proyecto que me llena de orgullo, estoy súper feliz”, dijo a Tiempo de San Juan.

¿Por qué Pablo Libson eligió San Juan?

Se llama L’uva, porque además de toda la infraestructura mencionada, el predio cuenta con un viñedo, de 4,3 hectáreas de uvas Malbec. En marzo de 2024 harán su primera cosecha, y el prestigioso enólogo Felipe Azcona, en su bodega Elefante Wines; hará el vino que llevará el mismo nombre del country. “Vamos a comprar esa uva, y el dinero va a ser destinado a las expensas del country para que sea un poquito más bajas. Es economía circular”, contó el empresario.

Milei, la pala y una sugerencia

Libson surfea en la complicada economía argentina con cuatro plantas industriales -3 en Buenos Aires y 1 en Catamarca-, y más de 1.000 empleados. “Todos la estamos pasando mal, cada uno a su escala”, asegura respecto a la situación general del país.

Se define como apolítico, y que, a la hora de votar, lo hace como un ciudadano común y no piensa en el bolsillo. Bajo ese escenario, Milei como presidente le preocupa. Pero dice que del mismo modo que si hubiera ganado Massa o Bullrich.

Eso sí, no le gustó nada que el libertario haya anunciado que va a frenar la obra pública, buscando instalar un proyecto de construcción similar al de Chile, encarado por privados. “En una ruta entre San Juan y Mendoza, que quede la pala donde quedó clavada el 10 de diciembre, me parece completamente imprudente, irresponsable y poco serio. Nos va a llevar a consecuencias mayores”. Pero siempre hay una cal y una de arena.

Libson opinó que el Estado ha demostrado ser poco eficiente en muchos sectores, y que le agrada la propuesta de cambiar eso, de aquí a un año o dos; no ya. “No estoy para nada de acuerdo en tomar reacciones espasmódicas de decir que el 11 de diciembre se acaba la obra pública en Argentina. Quedaría mucha gente desempleada y derramaría un problema grave en la economía, más crítico que el que tenemos hoy”.

Pablo Libson y la propuesta de Milei sobre la obra publica

Además, considera fundamental que Milei impulse el regreso del crédito hipotecario. “Dinamizaría al sector de la construcción y al resto. La construcción derrama en forma increíble al resto de la economía. Además, solucionaría problemas de vivienda en todas las provincias”, indicó.

Inversiones ¿frenadas?

El poderoso empresario admitió que la crisis económica frenó proyectos de inversión. Están afectados los segmentos y áreas industriales del conglomerado que dirige, como también el de comercialización. “Nos dedicamos a traer marcas internacionales y eso lo tenemos paralizado”. Con la nueva gestión, tiene expectativas de que el panorama cambie.

Pero los proyectos inmobiliarios del grupo no están frenados. “No es un negocio operativo, es un negocio estático, y la posibilidad de que un proyecto como L’uva se frene, es cero. Como tampoco los edificios que estamos construyendo en Buenos Aires”, aseguró. La clave es que tienen la totalidad del dinero para las obras. No dependen de la financiación de un banco. Incluso eso le permite poder otorgar financiamiento propio a quienes decidan comprar un lote en San Juan, por ejemplo.

¿Cómo afecta la economía del país al proyecto?

Cómo es el futuro country sanjuanino

El emprendimiento se está construyendo sobre 60 hectáreas, con 220 lotes que van desde los 1.200 a los 1.500 metros cuadrados, y 3 macro lotes. Tendrá amenities y sectores deportivos con canchas de tenis, pádel y fútbol, y un gimnasio equipado. También un Club House con un restaurante, otro espacio de usos múltiples y un espacio Cowork.

Los macro lotes tienen un destino definido. En 2 de ellos se van a levantar 4 edificios en PH de 160 unidades más, de los cuales uno de ellos junto con el Club House van a estar frente a la laguna que ya está terminada. Esta laguna tendrá fines estéticos y al mismo tiempo será un reservorio para llenar las piletas de los hogares y regar los espacios verdes. El tercero estará destinado a la construcción de un hotel 5 estrellas. Además, todas las calles del barrio son bulevares con doble circulación.

Los interesados podrán comprar 1 o varios lotes, a un precio que va de los 55 a los 80 dólares por metro cuadrado. Hace un mes comenzó la comercialización de la primera de tres etapas, y ya se han vendido 52 lotes de un total de 92. Allí se podrán construir viviendas de hasta 600 m2, con diseño libre, materiales tradicionales o construcción en seco, y algunas limitaciones de materiales en los frentes, como por ejemplo algo metálico.

La construcción del gigante complejo empezó en el 2020 pero se había ralentizado, hasta que en el 2022 pisó el acelerador con el ingreso del grupo Libson que ahora tiene el 100% del paquete accionario. Ya alcanzo el 75% de la inversión en loteo, con infraestructura subterránea que termina en marzo de 2024. A partir de allí empieza la entrega de lotes. En Julio termina la construcción civil del Club House, el centro deportivo, las calles iluminadas y la parquización con 630 especies autóctonas.

La oferta gastronómica no va a faltar. Tendrá un restaurante en el Club House, otro en el hotel y otro en el viñedo. Este último será manejado por la cadena hotelera.

El hotel 5 estrellas del proyecto L'uva en San Juan