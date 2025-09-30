El dólar en San Juan cotiza este martes entre $1.380 y $1.470, fluctuando entre el oficial y el blue

Desde este lunes entró en vigencia la nueva disposición del Gobierno nacional sobre el dólar, cuyo objetivo es evitar la salida de reservas y frenar la presión sobre el tipo de cambio oficial, así como buscar estabilidad en la previa a las elecciones. A más de 24 horas de entrada en vigencia, la brecha entre el blue, el oficial y los bancarios no es tan amplia, ubicándose algunas cotizaciones por debajo de la banda que estableció el Gobierno nacional.

El dólar oficial cotiza por estas horas a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, ubicándose $20 por debajo del piso de la banda establecida en abril por el Ejecutivo nacional.

Por su parte el dólar blue cotiza en la city porteña a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. En el caso de San Juan, el dólar paralelo cotiza a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, de acuerdo a lo que señala el sitio DolarSanJuan.com.



Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.452,73 para la compra y $1.455,91 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.330 / compra $1.380

Banco Supervielle - venta $1.332 / compra $1.382

Banco BBVA - venta $1.330 / compra $1.385

Banco Columbia - venta $1.342 / compra $1.387

Banco Santander - venta $1.320 / compra $1.370

Banco ICBC - venta $1.315 / compra $1.405

Banco Galicia - venta $1.325 / compra $1.375

Banco Macro - venta $1.315 / compra $1.390

Banco de San Juan - venta $1.325 / compra $1.385

