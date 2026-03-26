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Mercado cambiario

El dólar oficial perforó los $1.400 y se acentúa su caída

Se da en la previa de una licitación en la que el Gobierno saldrá a buscar US$500 millones con dos instrumentos, uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar oficial vuelve a firmar una caída en su precio.

El dólar oficial vuelve a firmar una caída en su precio.

El dólar oficial perforó este jueves los $ 1.400 y al promediar la rueda cotiza a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. La caída se da en un contexto de mayor oferta de divisas por la buena cosecha de cereales que ya están comenzando.

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Además se da en la previa de una licitación en la que el Gobierno saldrá a buscar US$500 millones con dos instrumentos, uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028.

COTIZACIONES:

Dólar Blue: Compra $1.450 / Venta $1.425

Dólar mayorista: compra $ 1.362 / venta $ 1.371

Dólar MEP: $1.398

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.445

Dólar Tarjeta: $1.813

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