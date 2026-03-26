El dólar oficial perforó los $1.400 y se acentúa su caída

El dólar oficial perforó este jueves los $ 1.400 y al promediar la rueda cotiza a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. La caída se da en un contexto de mayor oferta de divisas por la buena cosecha de cereales que ya están comenzando.
Además se da en la previa de una licitación en la que el Gobierno saldrá a buscar US$500 millones con dos instrumentos, uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028.
COTIZACIONES:
Dólar Blue: Compra $1.450 / Venta $1.425
Dólar mayorista: compra $ 1.362 / venta $ 1.371
Dólar MEP: $1.398
Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.445
Dólar Tarjeta: $1.813