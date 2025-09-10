El dólar baja en Buenos Aires, pero mantiene sus valores en San Juan cotizando a $1.440

Luego del incremento del dólar sucedido el lunes, donde estuvo a nada de llegar al techo y obligar al Gobierno nacional a intervenir para controlar el precio, todo indica que la cotización comienza a establecerse. Al menos así lo reflejan los valores actuales.

En la city porteña el dólar blue se está comercializando por estas horas a $1.365 para la compra y $1.385 para la venta. Mientras tanto, en San Juan, la cotización es un poco más elevada, siendo de $1.340 para la compra y de $1.440 para la venta , conforme señala el portal DolarSanJuan.com.

Un detalle no menor es que son los mismos valores que se manejaban durante la siesta de este martes, lo que indica que no hubo variaciones en la divisa, al menos en la provincia.

En el caso del dólar MEP, el mismo está cotizando a $1.420,62 para la compra y a $1.421,07 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.385 / compra $1.435

Banco Supervielle - venta $1.392 / compra $1.442

Banco BBVA - venta $1.380 / compra $1.430

Banco Columbia - venta $1.405 / compra $1.440

Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435

Banco ICBC - venta $1.370 / compra $1.437

Banco Galicia - venta $1.380 / compra $1.430

Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.445

Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.435

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)