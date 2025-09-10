miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar baja en Buenos Aires, pero mantiene sus valores en San Juan cotizando a $1.440

Mientras en la city porteña la cotización baja, en la provincia se mantiene los valores que había hace 24 horas. La cotización banco por banco, para tener en cuenta.

Por Mariela Pérez
dolar blue.jpg

Luego del incremento del dólar sucedido el lunes, donde estuvo a nada de llegar al techo y obligar al Gobierno nacional a intervenir para controlar el precio, todo indica que la cotización comienza a establecerse. Al menos así lo reflejan los valores actuales.

Lee además
tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en san juan y se vende a $1.440
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440
por el efecto elecciones en provincia de buenos aires, a cuanto cerro el dolar blue en san juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

En la city porteña el dólar blue se está comercializando por estas horas a $1.365 para la compra y $1.385 para la venta. Mientras tanto, en San Juan, la cotización es un poco más elevada, siendo de $1.340 para la compra y de $1.440 para la venta, conforme señala el portal DolarSanJuan.com.

image

Un detalle no menor es que son los mismos valores que se manejaban durante la siesta de este martes, lo que indica que no hubo variaciones en la divisa, al menos en la provincia.

En el caso del dólar MEP, el mismo está cotizando a $1.420,62 para la compra y a $1.421,07 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Supervielle - venta $1.392 / compra $1.442
  • Banco BBVA - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Columbia - venta $1.405 / compra $1.440
  • Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco ICBC - venta $1.370 / compra $1.437
  • Banco Galicia - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.445
  • Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.435

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Efecto elecciones: caída de bonos, suba de dólar y remarcaciones de precios, desde la mirada de analistas sanjuaninos

El dólar, próximo a llegar al techo de la banda tras la derrota de LLA en Buenos Aires: ¿intervendrá el Gobierno?

Volantazo del Gobierno: comunicó que intervendrá directamente en el precio del dólar

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Pensando en las fiestas de fin de año, ya alquilan cabañas en San Juan ¿con precios en dólares?

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Cuánto vale el metro cuadrado para construir una casa en San Juan: el freno de la clase media y ferreterías sin rentabilidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uocra san juan confirmo la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivacion de la ruta 40 sur y obras de mineria
Mejora el escenario

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.  
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo