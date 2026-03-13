El dólar cae a $ 1.410 y se aleja del techo de la banda cambiaria

Mientras con el dato de la inflación en 2,9% conocido el jueves, el techo de las bandas del dólar mayorista subirá a $ 1.650 desde abril, en la práctica la divisa sigue alejándose del tope: cae 0,4%, a $ 1.388 este viernes (16% por debajo de la banda actual). En el Banco Nación, el minorista pasa de $ 1.415 a $ 1.410.

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Así, el "superpeso" se aprecia frente al dólar en tiempos en que la moneda estadounidense está ganando valor en el mundo, haciendo que las exportaciones argentinas se encarezcan. Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el dólar acumula un incremento cercano al 2% contra las principales divisas del mundo.

El dólar se mantiene pisado. El jueves, según la consultora Outlier, el Banco Central habría estado activo con ese objetivo. "En el mercado de futuros creemos que hubo intervención significativa para que no superara los $1.400", indicó.

"Lo llamativo de la falta de flexibilidad en la decisión de sostener el tipo de cambio (mayorista) en torno a $ 1.400, que no es nueva y que probablemente se justifique internamente en los malos datos de inflación del primer bimestre de 2026, es que en esta oportunidad se está combinando con un fortalecimiento global del dólar, en general, y un significativo debilitamiento de la moneda de nuestros socios comerciales, en particular", advierte Outlier.

Esta ecuación hace que haya una apreciación real multilateral del peso. "De sostenerse el actual contexto externo, esa inflexibilidad cambiaria se volverá cada vez más onerosa. En una flotación sucia lo lógico sería acompañar el movimiento externo y, en todo caso, intentar amortiguarlo", agregaron en la consultora.

Acciones y bonos

Mientras el peso se fortalece, las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 3% (Loma Negra, BBVA, Supervielle) y también en Buenos Aires, donde el Merval, principal índice, pierde 1,1%.

También en Nueva York, los bonos argentinos en dólares, están prácticamente quietos, con las mismas cotizaciones del jueves.

El riesgo país (que tiene un rezago de un día y muestra la baja promedio de 1% de los bonos del jueves) sube 1%, a 566 puntos básicos.

FUENTE: Clarín