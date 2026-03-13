viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar cae a $ 1.410 y se aleja del techo de la banda cambiaria

El Banco Central busca mantenerlo calmo, sobre todo luego del mal dato de inflación conocido el jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras con el dato de la inflación en 2,9% conocido el jueves, el techo de las bandas del dólar mayorista subirá a $ 1.650 desde abril, en la práctica la divisa sigue alejándose del tope: cae 0,4%, a $ 1.388 este viernes (16% por debajo de la banda actual). En el Banco Nación, el minorista pasa de $ 1.415 a $ 1.410.

Lee además
El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.
Informe de marzo

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado
la empresa naturgy firmo un acuerdo con la unsj para impulsar capacitaciones en oficios
Formación y salida laboral

La empresa Naturgy firmó un acuerdo con la UNSJ para impulsar capacitaciones en oficios

Así, el "superpeso" se aprecia frente al dólar en tiempos en que la moneda estadounidense está ganando valor en el mundo, haciendo que las exportaciones argentinas se encarezcan. Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el dólar acumula un incremento cercano al 2% contra las principales divisas del mundo.

El dólar se mantiene pisado. El jueves, según la consultora Outlier, el Banco Central habría estado activo con ese objetivo. "En el mercado de futuros creemos que hubo intervención significativa para que no superara los $1.400", indicó.

"Lo llamativo de la falta de flexibilidad en la decisión de sostener el tipo de cambio (mayorista) en torno a $ 1.400, que no es nueva y que probablemente se justifique internamente en los malos datos de inflación del primer bimestre de 2026, es que en esta oportunidad se está combinando con un fortalecimiento global del dólar, en general, y un significativo debilitamiento de la moneda de nuestros socios comerciales, en particular", advierte Outlier.

Esta ecuación hace que haya una apreciación real multilateral del peso. "De sostenerse el actual contexto externo, esa inflexibilidad cambiaria se volverá cada vez más onerosa. En una flotación sucia lo lógico sería acompañar el movimiento externo y, en todo caso, intentar amortiguarlo", agregaron en la consultora.

Acciones y bonos

Mientras el peso se fortalece, las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 3% (Loma Negra, BBVA, Supervielle) y también en Buenos Aires, donde el Merval, principal índice, pierde 1,1%.

También en Nueva York, los bonos argentinos en dólares, están prácticamente quietos, con las mismas cotizaciones del jueves.

El riesgo país (que tiene un rezago de un día y muestra la baja promedio de 1% de los bonos del jueves) sube 1%, a 566 puntos básicos.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Bono de ANSES para jubilados: cómo funcionará el refuerzo desde el 20 de marzo

Transferencias entre cuentas propias: cuánto dinero se puede mover en marzo de 2026 sin alertar a ARCA

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Empresarios industriales de Buenos Aires miran a San Juan para ampliar inversiones

Dólares bajo el colchón: conocé las opciones financieras que ofrecen los bancos para invertir

El petróleo se dispara y vuelve a la zona de los US$100 tras ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.
Informe de marzo

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un negro sanjuanino y fue madre después de los 40
En radio

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Te Puede Interesar

El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.
Informe de marzo

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

Por Elizabeth Pérez
El legislador y presidente del partido bloquista, Luis Rueda (izquierda), en una charla reciente con el vicegobernador Fabián Martín.
En la Legislatura

Proveedores mineros: los entretelones de la jugada del bloquismo para marcar terreno en Iglesia

El abusador ahora condenado a prisión.
Cantante condenado

Diez años de cárcel para el mariachi sanjuanino que abusó y corrompió a dos niñas

Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Siniestro vial en el centro sanjuanino: un motociclista terminó en el hospital
Fuera de peligro

Siniestro vial en el centro sanjuanino: un motociclista terminó en el hospital