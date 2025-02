El dilema de las piezas cruciales de dos diques de San Juan

Pero abrir mucho el descargador de fondo es malo, tanto como no hacerlo por años. Eso es lo que ha sucedido con el manejo de los diques Caracoles y Cuesta del Viento, respectivamente. Por eso al primero se lo está cuidando para no tocarlo, y al segundo lo van a tener que refuncionalizar.

Qué pasó en cada dique

En el caso de Caracoles, durante cinco años consecutivos en que San Juan fue castigada con una sequía intensa, el descargador de fondo del dique que está aguas arriba de Punta Negra y Ullum, sobre el río San Juan, se abrió a diario, lo que lo expuso al peligro de rotura además de quitarle años de vida.

“En el último año hemos logrado mantener todos los diques por encima de la cota de seguridad, y no se ha vuelto a abrir su descargador de fondo. Gestiones anteriores lo hacían todos los días, cuando lo óptimo es que solo se abra dos veces al año como mucho”, indicó José María Ginestar, Director de Recursos Energéticos de la provincia.

El Aprovechamiento Hidroenergético Los Caracoles, se encuentra emplazado en medio del tramo del Río San Juan en el límite de las Localidades de Ullum y Zonda; ubicado en el kilómetro 54 sobre la Ruta Provincial Nº 12, que une la Ciudad de San Juan con Calingasta.

Por otro lado, el dique Cuesta del Viento tiene un descargador de fondo que no se ha abierto ni limpiado en los últimos 10 años, lo que ha provocado la acumulación de barro y ramas en el embalse, lo que puede afectar la turbina y la generación de energía. El ultimo descargador de fondo que se limpió fue el del dique Ullum, en julio de 2023.

El aprovechamiento Cuesta del Viento está ubicado en el tramo medio del río Jáchal sobre la ruta provincial 150, a la altura de la localidad de Rodeo en Iglesia. La presa del embalse está construida sobre el río Jáchal, cerca de la localidad de Rodeo, en Iglesia, y situada aproximadamente a 200 kilómetros al norte de la capital de la provincia de San Juan. A pie de la presa se encuentra construida y operando la central hidroeléctrica Cuesta del Viento.

La solución

Según el titular de Recursos Energéticos, la situación del dique ubicado en Iglesia requiere atención inmediata. La refuncionalización del descargador de fondo de Cuesta del Viento es un paso clave para solucionar este problema y garantizar la seguridad y eficiencia del embalse.

En ese contexto, la provincia de San Juan se encuentra en un momento crucial para tomar decisiones que garanticen el futuro de la generación de energía y el abastecimiento de agua en la región.

“Vamos a hacer próximamente una licitación para refuncionalizar ese descargador porque hace 10 años que no se abre, que no se limpia”, anticipó Ginestar. “Eso es muy malo porque el embalse tiene demasiado barro y las ramas que vienen flotando no decantan en el dique que está colmatado, y van directamente a embarrar la turbina”, explicó el funcionario.

Por eso es necesaria esta maniobra de limpieza y mantenimiento, en forma periódica, a fin de quitar los sedimentos que se encuentran alrededor de la válvula y favorecer su correcto funcionamiento.

En la actual gestión consideran como un logro seguir manteniendo la capacidad de agua de los embalses por encima de las cotas mínimas de seguridad. “Por debajo de esa capacidad útil se tienen que empezar a accionar los organismos de descarga como el descargado de fondo que no es lo recomendable técnicamente para la seguridad de los diques. El almacenaje de agua en los diques está mejor que el año pasado, pero estábamos 10 escalones para atrás y ahora hemos avanzado dos escalones", dijo Ginestar.

Cuestionamientos

El funcionario cuestionó a gestiones anteriores por el manejo de los diques. Opinó que “los años malos no deberían haber afectado tanto la gestión del recurso hídrico porque tenemos tres embalses cada 50 kilómetros, algo que prácticamente no existe en el mundo”. Y lanzó una crítica: “Es verdad que hemos transitado 6 o 7 años malos, con poco aporte desde la cordillera, pero sí seguimos insistiendo en que se ha manejado mal en gestiones anteriores. Cuando había agua se entregaba mucha más, y cuando no hubo, se cortó mucho el agua. No hubo un equilibrio, no se hizo una buena gestión integral", reiteró Ginestar.

Respecto a las crecientes que trajeron las últimas lluvias en San Juan informaron que complicaron un poco la situación pero que la decisión oficial de haber mantenido el agua por encima de la cota mínima de seguridad ha permitido que no se observen daños en los equipos de descarga de los diques.