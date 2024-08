El dique Caracoles por primera vez, fuera de peligro de romperse tras 5 años: qué pasa

En cambio, indicó que se tendría que haber manejado la salida de agua necesaria para la población, riego agrícola e industria; de las presas que están más abajo, Punta Negra y Ullum. Para graficar el riesgo que se corrió acudió a un ejemplo cotidiano, el funcionario lo comparó con el aceite de un auto, donde una varilla indica el nivel mínimo que debe tener de aceite el cárter para no fundir el motor.

Cifras alarmantes

“Se ha puesto en riesgo no solo la obra civil de la represa hidroeléctrica sino también la vida de los sanjuaninos”, alertó el ingeniero hidráulico, y explicó los motivos. Por empezar, dijo que el enorme paredón de cemento estuvo sometido al calor solar sin agua y eso ha provocado una excesiva dilatación térmica de las juntas, por encima de lo que fueron diseñadas.

Descargador de fondo

Además, explicó que al tener agua por debajo de lo mínimo que lo recomendado por la ingeniería se ha estado mal usando el descargador de fondo del dique. Ginestar explicó que el descargador fue diseñado para ser usado dos veces al año, durante 100 años. En cambio, se lo ha estado usando constantemente unos 250 días a lo largo de 5 años, lo que implica que se lo ha utilizado el equivalente de 600 años.

"Ningún dique, en ninguna parte del mudo puede operar por debajo de la cota mínima", explicó el funcionario.

El riesgo para la población es que, si se rompe el paredón, el agua bajaría sin control en efecto cascada, contra los diques que están ubicados aguas abajo; es decir Punta Negra y Ullum. Eso provocaría daños difíciles de cuantificar.

Ginestar agregó que este año en que ha nevado más y ha escurrido ms agua, se ha logrado poner el dique con agua por encima de la cota, en 1.081 msnm. "Hemos logrado hacer un manejo integral de la cuenca del Río San Juan”, explicó.

¿Y la generación de electricidad?

De acuerdo a lo informado oficialmente, la generación eléctrica de Caracoles no está en los planes del gobierno por el momento. No se ha formalizado este año ningún contrato comercial de venta de energía a Cammesa, el ente que regula el mercado eléctrico nacional; ante la imposibilidad de asegurar la disponibilidad del recurso. “A la provincia, ahora no le importa generar electricidad en Caracoles”, dijo Ginestar.

Agrego que, a partir del lunes, cuando regresa la distribución de agua para el riego agrícola, luego de la corta invernal por 144 días, se va a sacar un poco de agua de Caracoles y va a generar algo de energía, pero por poco tiempo: las autoridades han decidido que van a mantener si o si la cota minina de 1080 msnm de la represa, por lo tanto, luego se seguirá sacando agua de los otros diques aguas abajo, es decir, Punta Negra y Ullum.