El costo de la salud mental en San Juan: un mes de terapia supera los $50.000

Con el objetivo de no quedar por debajo de la inflación, desde el Colegio de Psicólogos de San Juan actualizaron los valores mínimos de referencia, que representan el costo de la consulta individual, sin cobertura de obra social. Si bien el monto final es decidido por cada profesional de la salud mental, muchas veces en acuerdo con el paciente, desde agosto la consulta particular tendrá un costo promedio de $14.000.

Si tomamos el mínimo sugerido exacto, considerando una consulta semanal de entre 40 a 60 minutos, el tratamiento tiene un costo mensual de $55.800. El monto aumenta si se trata de dos visitas por semana, mientras que baja en caso que sea un encuentro cada 15 días. La modalidad es algo que se acuerda entre paciente y profesional.

image.png Fuente Colegio de Psicólogos de San Juan

Con relación a la demanda, Heredia confirmó que continúa en ascenso, lo que demuestra que hay interés entre los sanjuaninos en preservar su salud mental. Si bien ansiedad y estrés siguen siendo los motivos que dominan las consultas, el profesional asegura que este año han surgido lo que denominan “demandas nuevas”.

“Entre los colegas se han detectado demandas nuevas que tienen que ver con trastornos de aprendizaje, bullying o depresiones adolescentes. Esas cosas así han comenzado a aparecer mucho. Consumo problemático y tendencias suicidas son demandas antiguas que las seguimos viendo presentes”, acotó Heredia.

Los motivos por los cuales los psicólogos no aceptan la OSP

Del total de profesionales que hay en San Juan, que superan los 1.000 matriculados, alrededor de unos 20 licenciados en psicología reciben OSP. Esto sin duda no logra a cubrir la demanda de una de las obras sociales con mayor cantidad de usuarios que tiene la provincia y Heredia explicó porque hasta el momento no se ha avanzado en un convenio.

De acuerdo a lo que explicó el profesional, desde la OSP solicitan una serie de requisitos que dentro de la profesión no revisten de importancia para poder llevar a cabo los tratamientos. “Nos piden cuestiones que solicitan a personas que brindan atención en clínicas y eso hace que se reduzca mucho la cantidad de profesionales, porque no todos están en clínicas. Nuestra profesión ofrece otras particularidades que desde la obra social no consideran”, aseguró Heredia.

Es por este motivo que desde el Colegio no se ha articulado en un convenio con la OSP y no consideran poder lograrlo en lo que queda del año, al menos que cambien los requisitos mencionados.