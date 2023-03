El comercio sanjuanino habla de pérdidas millonarias por el apagón de ayer

‘’Los que la pasaron muy mal fueron las heladerías, panaderías y reposterías que empezaron a contratar equipos electrógenos para no perder la producción’’, dijo Quiroga. El dirigente agregó que el EPRE se ha puesto a disposición del empresariado para atender las denuncias de todos los casos de daños generados por las bajadas y subidas de tensión, seguidas de cortes.

Laura Zini, presidente del Centro Comercial de San Juan; hablo de la gran incertidumbre que causo al rubro Gastronómico y de Alimentación y Bebidas, porque llegaron al límite de perder los productos que tenían en refrigeradoras y heladeras por lo extenso del corte.

‘’Los gastronómicos que abrieron optaron por no vender productos que no fueran refrigerados para no tener que abrir las heladeras, por lo que ese sector no tuvo pérdidas considerables’’, dijo Zini. Pero agregó que sí se está evaluando una importante pérdida monetaria en comercios que no tuvieron luz , y por lo tanto no podían extraer los sensores de seguridad de ropa y calzado; o que directamente no pudieron abrir las persianas eléctricas. ‘’Hoy estamos relevando qué daños pueden haber tenido además los aparatos eléctricos en los comercios’’, añadió.

En la Federación Económica aún se encuentran evaluando perdidas y su titular, Dino Minozzi se mostró ‘muy preocupado porque haya ocurrido este corte y que no se sepan aún las causas’’.

En centros comerciales departamentales también se encuentran estimando daños y pérdidas económicas. En Rawson, el referente del sector, Gastón Villordo, analizó que hasta el momento no se registran grandes pérdidas en ese departamento, aunque no se pudo trabajar por al menos tres horas.

Desde el Centro Comercial de Caucete, Luis Agulles; dijo que solo zafaron los comercios que tienen grupos electrógenos, y destacó la importancia de que el sector pyme realice inversiones en ese equipamiento para afrontar este tipo de eventualidades.