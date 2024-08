"Dólar Supermercado", la estrategia del comercio nacional que suma un nuevo tipo de cambio

Todo comenzó hace una semana aproximadamente, cuando la cadena Diarco implementó algo para sus clientes que de manera veloz no solo llamó la atención, sino que sumó adeptos, y es el “ Dólar Supermercado ”, un nuevo tipo de cambio informal que se suma a los existentes en el país y como su nombre lo indica, se utiliza dentro del ámbito de los supermercados y comercio.

Declaraciones Javier Milei volvió a criticar a la oposición: "No necesitamos dólares"

image.png

En cuanto trascendió esto varias cadenas de supermercados decidieron ir por el mismo camino. Cadenas de Córdoba e incluso de Mendoza comenzaron hace pocos días a recibir billetes cara chica con cotización por encima del dólar blue, buscando con esta estrategia motivar las ventas, que continúan en caída a nivel nacional en mayoristas.

Un detalle no menor es que, al recibir billetes en cualquier estado, abre la posibilidad a aquel ahorrista que no puede cambiarlos en el banco, por ejemplo y que tampoco puede venderlo en el mercado informal porque no son recibidos.

image.png

“Planteamos una estrategia comercial con una ventaja competitiva en la cotización que ofrecemos, entendiendo las necesidades de nuestros clientes y que el piso del consumo parece haberse registrado. Julio tuvo una leve mejora, agosto viene irregular, pero habría señales de mantenerse al alza", señalaron desde Diarco cuando dieron a conocer la incorporación de recibir una moneda distinta al peso para abonar las compras.

Esto sin duda invita a pensar si no es una forma de “dolarizar la economía” ya que, si el comercio le ofrece al cliente la libertad de abonar con distintas monedas, el peso dejaría de ser el único cambio vigente en el país. Por el momento desde el Ejecutivo nacional no se ha expresado al respecto de esta novedad comercial que cada día suma más adeptos a lo largo y ancho de Argentina.