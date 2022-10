Diputados aprobó una actualización al canon minero ¿cómo impacta en San Juan?

Este aumento en el canon renueva el debate histórico que gira en que los tributos sigan siendo insignificantes respecto de las fortunas que las empresas mineras se llevan explotando los recursos de las provincias. En la sesión maratónica, todos los diputados nacionales sanjuaninos le dieron el visto bueno a esta medida, incluyendo los opositores.

El uñaquista Walberto Allende que preside la comisión de Minería informó este miércoles que se aprobó "el canon minero que no se actualizaba hace años", fundamentó que "de acuerdo a conversaciones de gobernadores del Norte grande con el ministro de Economía (Sergio Massa) donde participó San Juan, en la postura que se aprovechara el tratamiento del presupuesto, pedimos que se actualizara este canon que es un tributo que pagan las empresas por la explotación. Se logró esta actualización y no hubo oposición ya que es un planteo que se hizo desde el COFEMIN".

Por su parte, la diputada nacional también sanjuanina pero integrante de Juntos por el Cambio, Susana Laciar, que es vicepresidenta de la Comisión de Minería de la Cámara baja, aclaró que los cambios se aprobaron a mano alzada y que se trata de "actualizaciones de montos que por inflación habían quedado desactualizados", además de aprobarse "el establecimiento de una actualización automática que sería lógica". Mostró su reparo al decir que "yo sostengo que por la ley de administración financiera 24.156 no debía ser a través de la ley de presupuesto el medio por el que debería modificarse pero lo aprobaron a mano alzada". Ahondó sobre esto que "Lo que se dejó en claro es que por la ley de administración financiera mediante la ley de presupuesto no se pueden modificar estas leyes, pero no le dieron importancia y modificaban todas las leyes. Con relación al canon se consultó con la Cámara Minera sobre la actualización y dijeron que era la lógica actualización. Son cánones sobre derechos, no cuestiones impositivas. Además eso lo había resuelto el COFEMIN que es donde están todas las provincias representadas".

presupuesto-2023-debate-1068x712.webp Los diputados sanjuaninos votaron por unanimidad la actualización en el canon minero.

El cambio se vino gestando en el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) que integran los funcionarios del área de todas las provincias argentinas. El jujeño Miguel Soler, vicepresidente primero del organismo, había dicho en declaraciones al portal Minería Sustentable que la idea con esta actualización "sería llevarlo a un valor más actual, más moderno y proponer un sistema de actualización anual. La idea es llevarlo a un valor más moderno para empujar, desde el punto de vista administrativo, y así contribuir al control de la actividad y eliminar un poco la inmobiliaria minera. Lo que se busca es eliminar la especulación de personas que tienen propiedades mineras y no realizan ningún aporte para conocer los recursos, perjudicando a las provincias".

Por su parte, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, en su visita en julio a la comisión de Minería de la Cámara de Diputados nacional que lideran el peronista Allende y la orreguista Laciar, había adelantado que desde su área presentarían como dos proyectos de ley claves ante el Congreso los del cierre de minas y el canon que se les cobra a las compañías del sector.

En el Ministerio de Minería local no se expresaron aún en particular sobre la actualización del canon, pero fuentes calificadas aseguraron que "no ha sido un tema de preocupación, por lo menos en estos días". A la vez manejan como eje que se trabaja desde el Estado para que las empresas inviertan en San Juan lo que coexiste con la política tributaria a nivel nacional que muchas empresas mineras rechazan.

Sí hubo algunas quejas por lo "exiguo" de la actualización desde otras provincias mineras, como Catamarca. Allí alzó la voz el diputado nacional Francisco Monti (UCR), quien calificó el cambio como "insuficiente".

En declaraciones a El Ancasti señaló el legislador catamarqueño que “en Argentina es cada vez más barato, en dólares, conservar una propiedad minera, cuando al mismo tiempo los precios de mercado de las propiedades mineras incrementan su valor por el aumento del valor del precio de los minerales”. Agregó que “La inversión exigible a un propietario minero respecto del desarrollo de un proyecto está vinculada al precio del canon. Es decir que, a baja exigencia de canon, baja exigencia en inversiones reales. Por esto es justamente que el precio del canon tiene que estar adecuadamente actualizado”.

Según sostuvo Monti, la propuesta de Nación implica multiplicar por 6 los valores que se habían establecido en el año 2017 con la sanción de la ley 27.111, que en aquel entonces multiplicó por 4 los valores que establecía la ley 24.224 desde el año 1993. "Si bien se han incrementado los precios que estaban estacionados en valores cada vez mas irrisorios, como consecuencia del proceso inflacionario, no puedo dejar de señalar que el incremento es absolutamente insuficiente", se quejó.

Esta sería la tercera actualización del canon minero desde 1993. La de 2017 cuadruplicó los valores fijados nada menos que casi un cuarto de siglo antes, cuando ni siquiera se había puesto en marcha la megaminería en la Argentina y se discutía el régimen para promover las inversiones en ese terreno, con condiciones muy favorables a los holdings, de acuerdo a la publicación de El Ancasti.

Tiempo de San Juan consultó su opinión a la Cámara Minera local pero no respondió al respecto.

¿Qué cambió?

De acuerdo al dictamen final dispuesto por la comisión de Hacienda con los retoques introducidos antes del arduo tratamiento en el recinto, publicado por el portal Diputados Bonaerenses, en lo que respecta a canon minero se dieron estas modificaciones:

Art 129, sustituye el cuarto párrafo del artículo 31 del Código de Minería de la Nación aumentando el canon de 4 a 24 pesos por kilómetro cuadrado para permisos de exploración.

Art 130, sustituye el artículo 213 del Código de Minería de la Nación de modo de fijar que la actualización anual del canon por pertenencia de las minas concedidas a los particulares se publicará mediante resolución dictada por la Secretaría de Minería de Nación, o el organismo que la reemplace, conforme la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC.

Art 131, sustituye y actualiza el artículo 215 del Código de Minería de la Nación y fija una nueva escala sobre el canon para las sustancias de primera y segunda categorías, las concesiones provisorias para la exploración y las minas cuyo dominio corresponda al dueño del suelo.

Art 132, sustituye el segundo párrafo artículo 219 del Código de Minería de la Nación sobre la caducidad por falta de pago del canon minero y actualiza el porcentaje de recargo del abono del canon adeudado (pasa del 20% al 100%).

Art 133, sustituye el artículo 221 del Código de Minería de la Nación actualizando los montos sobre el canon anual.

Por otro lado, lo pactado en COFEMIN como pedido para el Congreso respecto de la actualización del canon minero y avalado por todas las provincias quedó plasmado en un acta que figura a continuación: