Día del Padre positivo en el comercio sanjuanino, pero golpeados por la inflación

Pasó el Día del Padre y desde los distintos comercios de San Juan comenzaron a hacer el balance sobre los rubros más buscados y las ventas que se realizaron. Si bien las fuentes consultadas señalaron que hubo un excelente movimiento en comparación con otros años, lamentablemente no se notará el impacto por la presión de la inflación.

Tiempo de San Juan consultó a distintas cámaras que nuclean al comercio sanjuanino. En sintonía todos expresaron que no solo se vio mucho movimiento en los distintos centros comerciales de la provincia, sino que además se efectuaron las ventas, sobre todo en indumentaria, que fue lo más buscado .

Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, comentó que durante este mes se nota un repunte en las ventas, por lo que el Día del Padre no fue la excepción. “Los rubros más buscados fueron indumentaria, sobre todo la parte de abrigo. También vinotecas y zapaterías. Esto ha sido en general lo más buscado. También hubo demanda en cosas dulces y regalería. Las modalidades de pago elegida en su gran mayoría fueron tarjetas de crédito. El contado prácticamente no está en uso”, remarcó el comerciante.

Además, aseguró que es complejo sacar un ticket promedio, debido a que no es el mismo costo el que tiene una campera de abrigo, por ejemplo, a una botella de vino, por ejemplificar dos de los rubros más buscados.

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, consultado por este medio aseguró que las ventas fueron superiores al año pasado. “En porcentaje, tuvimos buenas ventas, pero el aumento no ha sido real, porque no debemos olvidar los aumentos de sueldos, de alquiler, impuestos y servicios, más la inflación, lo que termina representando que el aumento no sea real”, reflexionó.

Entre los rubros más buscados, de acuerdo al relevamiento del espacio, se encuentran en primer lugar indumentaria, seguido por licores y vinos y en tercer lugar informática. También fueron muy buscados artículos de telefonía, calzado y herramientas. En menor medida los regalos para papá fueron por el lado de joyería, relojería y librería.

image.png Fuente: Comerciantes Unidos de San Juan

El promedio de gasto estuvo en el orden de los $15.000, aunque los sanjuaninos se inclinaban más por aquellas ofertas con cuotas en 3 y 6 cuotas sin interés.

En Caucete el comportamiento del comercio también fue similar a lo que se vivió en el Gran San Juan. Luis Agulles, presidente del sector caucetero, señaló que indumentarias y accesorios lideraron los rubros más buscados en la previa el Día del Padre. “El sábado detectamos mucho movimiento, al igual que el domingo, sobre todo en cafeterías y panaderías”, aseguró.

El gasto promedio fue de $5.500 y los medios de pagos más utilizados fueron Mercado Pago, tarjetas tanto crédito como débito, y en menor medida, efectivo.

image.png

En Rawson el panorama fue distinto al que detectaron en otras partes de la provincia. Gastón Villordo, de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de ese departamento, explicó que indumentaria fue lo más buscado, con un gasto promedio de entre $8.000 a $10.000; pero no detectaron mucho movimiento de gente. “Hemos registrado una venta menor al año pasado, teniendo en cuenta que ha sido el doble el ticket promedio a lo que fue el año pasado. Hubo una caída, no se ha vendido lo mismo que el año pasado”, remarcó.

Desde todos los sectores coincidieron que el pago del aguinaldo a los estatales favoreció al repunte de ventas que están registrando durante junio, tras una caída consecutiva desde comienzo de año, pero al menos el Día del Padre representó una bocanada de aire.