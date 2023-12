Denunciaron a comercios sanjuaninos por cobrar adicionales en las compras con tarjetas

Llegaron la gran cantidad de denuncias anónimas que llegaron a la dirección por este tipo de hechos. A pesar de ello, no realizaron multas. Hasta el momento, se enfocarán en concientizar a los responsables de los negocios para que no cobren nuevamente estos recargos.

Otras irregularidades

Carrizo afirmó que también recibieron denuncias porque supermercados y negocios de venta de alimentos no expusieron precios en las góndolas o no hay coincidencia de valores en las góndolas y la caja. Además, manifestó que en algunas vidrieras no aparecen los precios de los productos.

¿Qué dice la ley sobre los recargos con tarjetas?

La Ley Nacional 25.065 establece en su artículo 37 inciso C, que el proveedor está obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de débito.

Esta normativa está vigente en todo el país, por lo que los recargos son ilegales y pasibles de sanción o multa. Para realizar un reclamo o denuncia hay que presentar:

Nota: con una breve descripción de los hechos que dan origen a la denuncia o reclamo. La misma debe contener nombre del consumidor, D.N.I., domicilio y teléfono del denunciante. Documentación: la misma se refiere al original de todo lo concerniente a los hechos que se quieren denunciar (facturas, remitos, presupuestos, notas de reclamos, cartas, etc.). Se debe presentar en original y dos copias (es decir tres juegos de copias para agregar a las actuaciones). Copia de D.N.I.

Cómo denunciar

El denunciante deberá concurrir a la Dirección de Defensa al Consumidor situada en el Centro Cívico, 4º piso, Núcleo 6; en horario de 8 a 12horas, con toda la documentación detallada anteriormente a fin de evitar demoras.

También podrá llamar por teléfono al 4306400 o 0800-333-3366. Para dudas o consultas dirigirse al correo electrónico: [email protected]

El último antecedente

A principio de octubre, el Gobierno Nacional implementó el “Compre sin IVA”, un programa que permitió que el consumidor recibiera la devolución del IVA de sus compras de productos de la canasta básica, siempre y cuando se abone con débito. Ante esto, algunos comercios de San Juan cobraron un adicional, lo cual está prohibido por ley y desde Defensa al Consumidor labraron varias actas de infracción. Con el paso de las semanas, si bien hay reclamos de usuarios, la denuncia formal no se realiza.

El extitular de Defensa al Consumidor, Juan Sancassani, indicó a Tiempo de San Juan que, desde la implementación del programa nacional, reforzaron los controles. Durante las primeras semanas se labraron multas por cobrar un adicional al pagar con débito, señaló que la actitud fue mermando en los comercios.