Cuota de colegios privados en San Juan: se viene una nueva suba

"Es importante aclarar que aún no está reglamentado el aumento de las cuotas de colegios privados. No hay ninguna autorización de incremento de cuotas. Es probable que se dé, pero recién el próximo mes", dijo este miércoles la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

Los colegios privados en San Juan deben tener autorización oficial para subir sus tarifas y esta revisión se da por trimestre, siendo en julio la última que se aplicó. Ahora las autoridades se preparan para analizar lo que corresponde al trimestre de agosto a octubre, donde se contemplarán los aumentos salariales dados a los docentes que son el elemento más importante en el esquema de gastos a los docentes. Es decir, que es de esperar que se autorice en noviembre un fuerte incremento.

El Ministerio habilita un rango de porcentajes de actualización de valor de las cuotas, que las instituciones pueden aplicar libremente, de acuerdo a su criterio y necesidades, es decir que pueden aumentar entre el mínimo y el máximo o no aumentar nada, pero nunca más de la cifra superior dictada por el Gobierno. Trincado indicó que aún no está resuelto de cuánto será el nuevo aumento que permitirán.

La funcionaria destacó que se de verse por estos días aumentos, no están autorizados, y que para plantear sus reclamos o dudas, los padres deben hablar con los representantes legales de cada colegio. Si no se llega a un acuerdo, el planteo lo pueden hacer en el Ministerio, en la Dirección de Educación Privada. "Puede ser que haya habido iba confusión o esperaban que sucediera el aumento, pero no será este mes", finalizó la ministra.