Crisis de la salud privada de San Juan: empleados, las primeras víctimas ¿y los pacientes?

En medio de la crisis económica y las constantes subas de precios, la semana comenzó en San Juan con una noticia preocupante en el ámbito de la salud privada: las clínicas y sanatorios privados que hay en la provincia no han podido cumplir con el pago de sueldos de sus empleados en tiempo y forma, afectando a unos 3500 trabajadores. Lo atribuyen al constante aumento de precios que trepan por encima de lo que cobran de parte de obras sociales, prepagas y ART.

La alerta surgió de la Cámara de Instituciones de Salud, de Internación y Guardia 24 horas, que reúne a 11 empresas sanjuaninas: CIMYN, Clínica El Castaño, Clínica Mercedario, Clínica Los Aromos, CCI (Centro de Cuidados Intensivos), Hospital Privado, Sanatorio Argentino, Sanatorio Mayo, Instituto Médico San Juan, Instituto de Traumatología y Clínica de la Ciudad.

Desde la entidad acusan a los financiadores del sistema de salud de la “delicada situación económica-financiera, debido a los continuos incrementos de costos que no son acompañados por el ajuste en el valor de las prestaciones”. La cámara que los nuclea afirma que en el período 2019 a 2024 los valores de las prestaciones pagados por las Obras Sociales, ART y Prepagas, acumulan un desfasaje superior al 230% por debajo del incremento de costos de la salud del mismo periodo.

Sueldos en cuotas

El primer impacto de esta situación han sido los empleados. Este último mes han cobrado en dos y hasta en 3 cuotas. “los trabajadores aún no han cobrado los 70.000 pesos de suma fija establecidos en el convenio colectivo de trabajo 122/75“, se quejó Alfredo Duarte, secretario general del gremio Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

El gremialista advirtió que además para marzo se suma un nuevo incremento del 30% en sueldos de los trabajadores de sanidad.

“La situación que estamos viviendo es muy grave”, dijo Duarte quien manifestó que están esperanzados en que el problema pueda solucionarse en la reunión que tienen el próximo 7 de abril en la Subsecretaria de Trabajo, fecha en que se verán las caras los referentes e los sanatorios privad0os con el gremio que nuclea a los trabajadores. El titular de ATSA dijo que se les ha pedido a los dueños de las clínicas y sanatorios que presenten sus estados financieros que justifiquen la gravedad de la situación.

Los riesgos

Mientras tanto, desde la Cámara de Salud, de Internación y Guardia 24 horas trascendió que se encuentran negociando contra reloj con obras sociales, ART y prepagas con el objetivo de lograr un ajuste de las prestaciones. Incluso esta semana esperan reunirse con la Obra Social Provincia (OSP).

Al respecto, el titular de ATSA opinó que es difícil que la OSP pueda aumentar lo que paga a los prestadores si no se aumentan antes los sueldos de los trabajadores. “Sabemos que es una situación difícil de solucionar, pero aún no hay despidos en nuestro sector y trabajaremos para que eso no ocurra”, destacó.

La delicada situación del sector privado podría convertirse en una bola de nieve. Lo que ahora se evidencia con demoras en el pago de sueldos corre el riesgo de que pueda provocar cierre o recortes en algunos servicios que en definitiva terminan impactando en la atención sanitaria, con las consecuencias que eso puede tener para la salud de las personas que acuden al servicio privado.