miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sueldos

Con una suba del 2,3%, los empleados públicos sanjuaninos cobrarán el 29 de noviembre

Según informaron desde el Ministerio de Economía, el aumento se definió en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.

Los empleados públicos sanjuaninos tendrán acreditados sus sueldos el próximo sábado 29 de noviembre, es decir, un día antes de que finalice el mes. El dato fue dado a conocer este miércoles por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia, desde donde indicaron que los haberes llegan con un incremento del 2,3%.

Lee además
Cuento cuestan las frutas, verduras y especias en San Juan, según los precios de referencia de la Feria de Capital.
Para el carrito

Frutas, verduras y especias: mirá a cuánto se venden esta semana en San Juan
que sectores de la economia explican el crecimiento en setiembre
INDEC

Qué sectores de la economía explican el crecimiento en setiembre

"Los haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de noviembre estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 29 de noviembre", afirmaron desde el organismo.

Al mismo tiempo, destacaron que, "en esta ocasión, incluirán un incremento del 2,3%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre".

Por otra parte, recordaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

Temas
Seguí leyendo

El comercio de San Juan se prende al Black Friday: cómo van a pelearle al online

Orrego confirmó que hay nuevos vuelos low cost para San Juan en trámite

Alquilar un local comercial en Rawson, ¿sigue siendo más caro que en el centro?: la palabra de los referentes y los números que alarman

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

En el fin de semana largo "es el más exitoso de la historia" para Milei, cuál fue la cifra de ocupación hotelera en San Juan

El Gobierno de San Juan reabre una exigente compulsa para contratar la ART que cubre a todos los estatales

El mercado económico sigue en alerta: dudas sobre reservas, riesgo país firme y señales mixtas desde el Gobierno

La reforma tributaria que busca la Nación: el IVA, el cheque y cómo impactaría en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuento cuestan las frutas, verduras y especias en San Juan, según los precios de referencia de la Feria de Capital.
Para el carrito

Frutas, verduras y especias: mirá a cuánto se venden esta semana en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Te Puede Interesar

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza
El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito
Esquina Colorada

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.
Sueldos

Con una suba del 2,3%, los empleados públicos sanjuaninos cobrarán el 29 de noviembre

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo
Peligroso

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento