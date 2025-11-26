Con una suba del 2,3%, los empleados públicos sanjuaninos cobrarán el 29 de noviembre

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.

Los empleados públicos sanjuaninos tendrán acreditados sus sueldos el próximo sábado 29 de noviembre, es decir, un día antes de que finalice el mes. El dato fue dado a conocer este miércoles por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia, desde donde indicaron que los haberes llegan con un incremento del 2,3%.

Para el carrito Frutas, verduras y especias: mirá a cuánto se venden esta semana en San Juan

"Los haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de noviembre estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 29 de noviembre", afirmaron desde el organismo.

Al mismo tiempo, destacaron que, "en esta ocasión, incluirán un incremento del 2,3%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre".

Por otra parte, recordaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.