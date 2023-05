Con elecciones a la vuelta de la esquina, las empresas sanjuaninas se dolarizan a full

La conclusión: la pyme que ya se estockeó hasta más no poder, ahora busca dólar de cualquier tipo. Al peso no lo quiere nadie, solo aquellas firmas que precisen liquidez, para pagar a un proveedor o sueldos. Pero nada de atarse a largos plazos, aunque las tasas de interés del sistema bancario sean muy atractivas. Así es como el empresariado local está palpitando el modo electoral.

"En estas situaciones de tanto estrés, e independientemente que después pueda no pasar que haya una devaluación abrupta o que el dólar no cotice más alto de lo que se esperaba, el riesgo inherente es muy alto y todos terminan en esa postura", resumió Damián Ventura, Vicepresidente de San Juan Bursátil S.A. (Bolsa de Comercio). Al referirse al actual ambiente empresarial, contó que en el último tiempo las empresas locales se volcaron a reunir stock: compraron maquinaria -sobre todo la que es importada y cotiza a dólar oficial que es más barato-, vehículos, o llenaron los galpones de mercadería, agroquímicos o materiales de construcción.

Una vez que acopiaron stock, y viendo que se avecina un gran vencimiento de deuda nacional en julio, y de cara a las elecciones, “en lo único que piensan es en dolarizarse”, aseguró. Una porción minoritaria se volcó al “Carry Trade”, que es hacer algo de plazo fijo con tasa en pesos o con Letras del gobierno, pero esa tendencia está desapareciendo. Quienes venían haciendo algún plazo fijo u operación bursátil, a medida que se acercan las elecciones tiende a salirse de eso y dolarizarse.

¿Cómo llegan al billete verde? Hay 3 formas: Comprando dólar “bolsa” o Mep, una operación muy sencilla a través del mercado de capitales que es la que mas se usa. Otra forma es adquiriendo una Obligación Negociable, que es comprar deuda que cotiza en dólares de empresas reconocidas que estén en Argentina. La tercera es dolarizarse comprando acciones de empresas norteamericanas que cotizan a través de las CEDEARS.

Mariano Cáceres, Socio de Fórmula Asesores Financieros, coincidió en los conceptos: “El proceso de dolarización de cartera de los empresarios está a toda marcha”, dijo, y agregó que “no hay Carry Trade que es lo que se suele hacer cuando dicen que la tasa en pesos le va a ganar al dólar”. Este especialista afirma que quien llegó al dólar se lo lleva a una caja de seguridad. Y los que tienen más espaldas están abriendo cuentas en el exterior.

Cáceres comentó además que las pymes que dependen mucho del Estado, como constructoras o prestadores de servicios y bienes, ahora que están cobrando los pagos que por meses estuvieron atrasados, están dolarizando sus carteras. El sector que no depende del Estado ya lo venía haciendo de antes y ahora se ha acentuado.

Además, está pasando algo llamativo: Los niveles elevados de las tasas de interés de los plazos fijos y las inversiones tradicionales lejos de atraerlos, los han asustado. Por eso todo el dinero que no vayan a usar en el flujo normal, de aquí a las paso nacionales; están tratando de dolarizarlo. Para Cáceres, las empresas ya se estockearon, y ahora tratan de pasar las elecciones cuidando el patrimonio. No buscan rentabilidad. No quieren arriesgarse. “Hay que aguantar hasta que pasen las elecciones, y no perder en el camino”, dijo el especialista.

En Global Market aportan otra mirada. Su apoderado, Gustavo Ahumada; dijo que los empresarios que acuden a su asesoramiento se han dejado tentar por las altas tasas de interés, y que solo “el 10 o 20% de sus carteras de inversión están dolarizadas, el resto está todo en pesos porque la tasa efectiva anual está siendo muy atractiva”. Pero explicó que muchos lo hacen porque con todos los controles que hay, no es fácil dolarizar activos blanqueados. “Tienen que ser cuidadosos en cómo se manejan, porque si sacan dinero en pesos para dolarizarse con el Contado con Liquidación, están sacando capital de trabajo a la empresa, van a empezar a tener pérdidas en el balance y a perder calificación crediticia”, explicó. Eso sí, sostuvo que el dinero no está en los bancos, sino en las bolsas; donde hay instrumentos financieros que permiten a la empresa tener el dinero disponible rápidamente.

DOLARES.jpg

Milei y el “Plan Bonex”, los temas que desvelan

La búsqueda del dólar a toda costa por parte del empresariado se funda en dos temores que quitan el sueño. Uno es la propuesta de dolarizar la economía que plantea Milei, uno de los candidatos presidenciales con chances, según las encuestas. Otro es la posibilidad de que se repita el “Plan Bonex” del ’89 cuando se congelaron los depósitos de los ahorristas. “Nos sorprende que hay mucha consulta sobre esos dos temas”, dijo Cáceres.

El temor de que vuelvan a incautarse los plazos fijos de los bancos hace que la mayoría esté migrando sus fondos del sistema financiero al bursátil. ¿Y qué pasa si se dolariza la Argentina? En el mejor de los escenarios, donde la Nación consiga que le presten 40 o 50 mil millones, el dólar podría mantenerse entre $500 y $800. Sin plata de afuera, al convertir todos los pesos el dólar treparía a 9 mil o 10 mil pesos, aseguró Cáceres.